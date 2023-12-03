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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Белгородской области от СПИДа умер 1121 человек

После контакта с больным ВИЧ есть 72 часа на обращение к врачу, чтобы не заболеть

3 декабря 2023, 08:55
Фото: 1MI

В Белгородской области от СПИДа умер 1121 человек

В Белгороде 95% ВИЧ-положительных жителей получают антиретровирусную терапию, однако все еще нужно бороться с негативным отношением к этим людям, а также повышать осведомленность общества о путях передачи инфекции, сообщили в Центре борьбы со СПИД.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Сама болезнь уже не является смертельным приговором благодаря препаратам, которые позволяют ВИЧ-положительным жить полноценной жизнью. Об этом рассказала Елена Калюжная, временно исполняющая обязанности главного врача «Центра борьбы со СПИДом».

Сегодня основной проблемой является стигматизация людей, живущих с ВИЧ, негативное отношение общества к ним и недостаточное информирование о способах передачи инфекции. Но стоит помнить, что вирус не передается при повседневных контактах. Есть всего лишь три пути заражения: незащищенный сексуальный контакт, передача от матери к ребенку через кровь и передача через кровь.

С 1992 года в Белгородской области зарегистрировано 3598 ВИЧ-положительных, из которых умер 1121 человек. На данный момент на учёте состоит около двух с половиной тысяч человек. Большинство из них получает антиретровирусную терапию, что позволяет им жить полноценной жизнью даже с ВИЧ.

Врачи напоминают, что если человек был в контакте с ВИЧ-положительным больным, у него есть 72 часа для принятия профилактической терапии. Для этого нужно обратиться в «Центр борьбы со СПИДом» или в одну из больниц, указанных на сайте Центра.

И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть
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#Евгений Грицков#Лекарства#Вич#Спид#Белгород#Антиретровирусная терапия#Половой контакт#Распространение инфекции#Противовирусная терапия#Центр борьбы со СПИДом
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