После контакта с больным ВИЧ есть 72 часа на обращение к врачу, чтобы не заболеть

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Сама болезнь уже не является смертельным приговором благодаря препаратам, которые позволяют ВИЧ-положительным жить полноценной жизнью. Об этом рассказала Елена Калюжная, временно исполняющая обязанности главного врача «Центра борьбы со СПИДом».
Сегодня основной проблемой является стигматизация людей, живущих с ВИЧ, негативное отношение общества к ним и недостаточное информирование о способах передачи инфекции. Но стоит помнить, что вирус не передается при повседневных контактах. Есть всего лишь три пути заражения: незащищенный сексуальный контакт, передача от матери к ребенку через кровь и передача через кровь.
С 1992 года в Белгородской области зарегистрировано 3598 ВИЧ-положительных, из которых умер 1121 человек. На данный момент на учёте состоит около двух с половиной тысяч человек. Большинство из них получает антиретровирусную терапию, что позволяет им жить полноценной жизнью даже с ВИЧ.
Врачи напоминают, что если человек был в контакте с ВИЧ-положительным больным, у него есть 72 часа для принятия профилактической терапии. Для этого нужно обратиться в «Центр борьбы со СПИДом» или в одну из больниц, указанных на сайте Центра.