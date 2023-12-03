После контакта с больным ВИЧ есть 72 часа на обращение к врачу, чтобы не заболеть

С 1992 года в Белгородской области зарегистрировано 3598 ВИЧ-положительных, из которых умер 1121 человек. На данный момент на учёте состоит около двух с половиной тысяч человек. Большинство из них получает антиретровирусную терапию, что позволяет им жить полноценной жизнью даже с ВИЧ.