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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Кусты сирени в холлах больниц

Сирень за спасённые жизни: медикам Белгорода вручили необычный подарок

11 января 2024, 12:35
Фото: минздрав Белгородской области
Кусты сирени в холлах больниц

Белгородских медиков поблагодарили за спасённые 30 декабря жизни

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о необычном подарке: сотрудники ботанического сада НИУ «БелГУ» подарили медикам горбольницы №2 и детской областной больницы несколько кустов сирени. Растения вручили врачам и медперсоналу в благодарность за их труд.

В холлах городской больницы №2 Белгорода и детской областной больницы разместили кусты сирены. Растения передали медикам в качестве благодарности за их ежедневный самоотверженный труд и за спасённые 30 декабря жизни.

Сирень вырастили сотрудники ботанического сада Белгородского госуниверситета. Специалисты выращивали 300 кустов сортовой сирени к 70-летию региона, однако после случившейся трагедии решили передать часть растений медикам.

Коллектив университета надеется, что белгородская сирень подарит пациентам положительные эмоции и ускорит процесс выздоровления, а медперсоналу — повысит настроение и придаст сил.

Кусты сирени в холлах больницКусты сирени в холлах больниц
Кусты сирени в холлах больницКусты сирени в холлах больниц
Кусты сирени в холлах больницКусты сирени в холлах больниц
Кусты сирени в холлах больницКусты сирени в холлах больниц
Кусты сирени в холлах больницКусты сирени в холлах больниц
Кусты сирени в холлах больницКусты сирени в холлах больниц
Кусты сирени в холлах больниц
Фото: минздрав Белгородской области
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