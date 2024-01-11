Сирень за спасённые жизни: медикам Белгорода вручили необычный подарок

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В холлах городской больницы №2 Белгорода и детской областной больницы разместили кусты сирены. Растения передали медикам в качестве благодарности за их ежедневный самоотверженный труд и за спасённые 30 декабря жизни.
Сирень вырастили сотрудники ботанического сада Белгородского госуниверситета. Специалисты выращивали 300 кустов сортовой сирени к 70-летию региона, однако после случившейся трагедии решили передать часть растений медикам.
Коллектив университета надеется, что белгородская сирень подарит пациентам положительные эмоции и ускорит процесс выздоровления, а медперсоналу — повысит настроение и придаст сил.