Сирень за спасённые жизни: медикам Белгорода вручили необычный подарок

Белгородских медиков поблагодарили за спасённые 30 декабря жизни

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о необычном подарке: сотрудники ботанического сада НИУ «БелГУ» подарили медикам горбольницы №2 и детской областной больницы несколько кустов сирени. Растения вручили врачам и медперсоналу в благодарность за их труд.