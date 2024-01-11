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Батарея

Приковал к батарее наручниками: застолье 17-летних белгородцев вышло из-под контроля

11 января 2024, 07:41
Фото: 1MI
Батарея

Пьяный 17-летний белгородец приковал друга к батарее и ударил по голове

Происшествие случилось в Белгородском районе. Юноши выпивали, а затем началась потасовка. В ходе неё один из парней решил приковать наручниками к батарее своего знакомого и ударить его по голове. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Между двумя сверстниками во время распития алкоголя произошла ссора, которая затем переросла в драку. В ходе потасовки 17-летний парень пристегнул своего приятеля к батарее наручниками и ударил его по голове. Наручники юноша приобрёл незадолго до происшествия.

Позже в отделение полиции по Белгородскому району поступило заявление о нанесении студенту телесных повреждений.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все подробности произошедшего преступления.

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#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Подросток#Ударил#Белгород#Батарея#Наручники#Александра Склярова
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