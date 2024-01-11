Приковал к батарее наручниками: застолье 17-летних белгородцев вышло из-под контроля

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Между двумя сверстниками во время распития алкоголя произошла ссора, которая затем переросла в драку. В ходе потасовки 17-летний парень пристегнул своего приятеля к батарее наручниками и ударил его по голове. Наручники юноша приобрёл незадолго до происшествия.
Позже в отделение полиции по Белгородскому району поступило заявление о нанесении студенту телесных повреждений.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
В настоящее время полицейские устанавливают все подробности произошедшего преступления.