Приковал к батарее наручниками: застолье 17-летних белгородцев вышло из-под контроля

Пьяный 17-летний белгородец приковал друга к батарее и ударил по голове

Происшествие случилось в Белгородском районе. Юноши выпивали, а затем началась потасовка. В ходе неё один из парней решил приковать наручниками к батарее своего знакомого и ударить его по голове. Подробности сообщили в региональном УМВД.