Под Белгородом нашли пьяного подростка на «Ладе»: накажут его, мать и владельца авто

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Ночью сотрудники ДПС заметили в посёлке Северный автомобиль Lada Granta, которым управляли достаточно неуверенно. Полицейские остановили транспорт и обнаружили, что за рулём находится пьяный 17-летний парень. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель нетрезв.
Ранее подростка уже привлекали к административной ответственности за отказ от освидетельствования, поэтому за совершение повторного преступления против юноши возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В отношении матери подростка составили административный материал за ненадлежащее воспитание, а в отношении владельца авто — протокол за передачу управления транспортом пьяному человеку. Владельцу теперь грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет.