Под Белгородом нашли пьяного подростка на «Ладе»: накажут его, мать и владельца авто

Ранее подростка уже привлекали к административной ответственности за отказ от освидетельствования, поэтому за совершение повторного преступления против юноши возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.