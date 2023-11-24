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ГИБДД

Под Белгородом нашли пьяного подростка на «Ладе»: накажут его, мать и владельца авто

24 ноября 2023, 06:53
Фото: 1MI
ГИБДД

Юный белгородец попал под уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде

Инцидент произошёл в посёлке Северный Белгородского района. Ночью сотрудники ДПС остановили подозрительную машину, за рулём которой оказался нетрезвый 17-летний юноша. В региональном УМВД выяснили, что на подростка уже составляли подобный протокол.

Ночью сотрудники ДПС заметили в посёлке Северный автомобиль Lada Granta, которым управляли достаточно неуверенно. Полицейские остановили транспорт и обнаружили, что за рулём находится пьяный 17-летний парень. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель нетрезв.

Ранее подростка уже привлекали к административной ответственности за отказ от освидетельствования, поэтому за совершение повторного преступления против юноши возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении матери подростка составили административный материал за ненадлежащее воспитание, а в отношении владельца авто — протокол за передачу управления транспортом пьяному человеку. Владельцу теперь грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет.

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#Белгородская область#Белгородский район#Подросток#Пьяный водитель#Северный#Белгород#Александра Склярова
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