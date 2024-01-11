Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, когда не явилась на заседание СБ ООН 30 декабря.
Ранее Россия потребовала участие постпреда Чехии в заседании, чтобы тот объяснил поставку оружия Украине, но тот отказался. Небензя считает, что чешский постпред побоялся появляться на заседании.
Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами «старших товарищей» по НАТО.
Василий Небензя
30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, ещё 109 ранены. По данным Минобороны РФ, по городу ударили в том числе чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire.
Вечером того же дня Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду и потребовала присутствия на нём постпреда Чехии.