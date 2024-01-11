Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде

Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за удар по Белгороду

По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде, когда не явилась на заседание 30 декабря. По его словам, зарубежному государству было проще спрятаться «за спинами старших товарищей по НАТО», пишет РИА «Новости».