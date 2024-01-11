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Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за удар по Белгороду

Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде

11 января 2024, 08:15
Фото: 1MI

Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за удар по Белгороду

По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде, когда не явилась на заседание 30 декабря. По его словам, зарубежному государству было проще спрятаться «за спинами старших товарищей по НАТО», пишет РИА «Новости».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, когда не явилась на заседание СБ ООН 30 декабря.

Ранее Россия потребовала участие постпреда Чехии в заседании, чтобы тот объяснил поставку оружия Украине, но тот отказался. Небензя считает, что чешский постпред побоялся появляться на заседании.

Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами «старших товарищей» по НАТО.
Василий Небензя

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, ещё 109 ранены. По данным Минобороны РФ, по городу ударили в том числе чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire.

Вечером того же дня Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду и потребовала присутствия на нём постпреда Чехии.

Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду
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#Белгородская область#Политика#Оон#Чехия#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Василий Небензя#Обстрел Белгорода 30 декабря
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