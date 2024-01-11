Доверчивая белгородка взяла кредиты в пяти банках и перечислила 2,6 млн аферистам

43-летняя потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что ей звонили аферисты под видом сотрудников банка и правоохранительных органов. Они убедили её оформить ссуды в пяти банках под предлогом отмены операций, связанных с незаконным оформлением кредитов на имя женщины. Белгородка оформила кредиты, а деньги перевела злоумышленникам.