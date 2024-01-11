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Мошенник

Доверчивая белгородка взяла кредиты в пяти банках и перечислила 2,6 млн аферистам

11 января 2024, 15:42
Фото: 1MI
Мошенник

Белгородка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

Жительнице Ивнянского района позвонили мошенники и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили женщину взять кредиты, а деньги перечислить им. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Очередной случай телефонного мошенничества зарегистрировали в Белгородской области. На этот раз 2,6 млн рублей аферистам перевела жительница Ивнянского района.

43-летняя потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что ей звонили аферисты под видом сотрудников банка и правоохранительных органов. Они убедили её оформить ссуды в пяти банках под предлогом отмены операций, связанных с незаконным оформлением кредитов на имя женщины. Белгородка оформила кредиты, а деньги перевела злоумышленникам.

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, ранее житель Старого Оскола лишился 1 млн рублей, переведя эти деньги лжеэкстрасенсу. Староосколец надеялся с помощью «магии» вернуть бывшую жену.

«Магия» не помогла: белгородец потерял 1 млн рублей из-за любви к бывшей жене
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#Белгородская область#Уголовное дело#Ивнянский район#Полиция#Мошенники#Кредиты#Белгород#Наталья Корявых
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