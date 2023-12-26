«Магия» не помогла: белгородец потерял 1 млн рублей из-за любви к бывшей жене

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Житель Старого Оскола лишился более чем 1 млн рублей на фоне любви к бывшей жене. Мужчина тяжело переживал расставание с любимой, поэтому обратился к «экстрасенсу».
Потерпевший написал заявление в полицию и рассказал, что мошенники похитили у него крупную сумму денег. Изначально он обратился к лжеэкстрасенсу, чтобы вернуть любимую. «Специалиста по привороту» 36-летний староосколец нашёл в интернете. Но оказалось, он наткнулся на аферистов.
На связи со злоумышленниками доверчивый мужчина находился почти неделю. Всё это время он переводил им деньги. Сумма превысила 1 млн рублей. Он понял, что стал жертвой обмана, только тогда, когда «экстрасенс» перестал выходить на связь.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности мошенников.