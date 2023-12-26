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Маг

«Магия» не помогла: белгородец потерял 1 млн рублей из-за любви к бывшей жене

26 декабря 2023, 14:47
Фото: 1MI
Маг

Житель Белгородской области перевёл лжеэкстрасенсу крупную сумму денег

Житель Старого Оскола перевёл эти деньги «экстрасенсу», чтобы вернуть любимую. Мужчина тяжело переживал расставание с бывшей супругой. Подробности сообщили в старооскольском УМВД.

Житель Старого Оскола лишился более чем 1 млн рублей на фоне любви к бывшей жене. Мужчина тяжело переживал расставание с любимой, поэтому обратился к «экстрасенсу».

Потерпевший написал заявление в полицию и рассказал, что мошенники похитили у него крупную сумму денег. Изначально он обратился к лжеэкстрасенсу, чтобы вернуть любимую. «Специалиста по привороту» 36-летний староосколец нашёл в интернете. Но оказалось, он наткнулся на аферистов.

На связи со злоумышленниками доверчивый мужчина находился почти неделю. Всё это время он переводил им деньги. Сумма превысила 1 млн рублей. Он понял, что стал жертвой обмана, только тогда, когда «экстрасенс» перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности мошенников.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенничество#Уголовное дело#Нарочно не придумаешь#Наталья Корявых#Аферисты#Лже-экстрасенс
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