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Похороны

Вышла выбросить мусор и не вернулась: что известно о гибели женщины при атаке ВСУ

9 января 2024, 09:21
Фото: 1MI
Похороны

Родственники белгородки рассказали подробности её гибели 30 декабря

Дочь погибшей при обстреле Белгорода 30 декабря женщины обратилась в редакцию Бел.Ру и сообщила подробности случившегося. В день трагедии жительница вышла вынести мусор, но попала под обстрел. Её похоронили в Курске.

Стали известны подробности гибели Натальи Чебуниной, которая 30 декабря попала под обстрел ВСУ. В редакцию Бел.Ру обратилась дочь погибшей женщины. Елена рассказала, что её мать переехала в Белгород из Курска и работала в ГАП «Ресурс».

В день обстрела примерно в три часа дня 44-летняя женщина вышла на улицу вынести мусор, но так и не вернулась — её посекло осколками, которые прилетели в первый этаж дома № 63а на Народном бульваре.

К сожалению, её не спасли. Скорая помощь по приезде зафиксировала смерть. Теперь у меня и младшего брата нет мамы. Очень больно и грустно.
пишет дочь погибшей женщины

В субботу, 6 января, Наталью Чебунину похоронили в Курске на Александровском кладбище.

Напомним, что в настоящий момент известны имена 24 погибших из 25. Ранее подробности гибели Натальи Чебуниной не были известны.

Погибшая Наталья ЧебунинаПогибшая Наталья Чебунина
Погибшая Наталья Чебунина
Фото: фотография из архива семьи
Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря
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