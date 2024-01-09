Вышла выбросить мусор и не вернулась: что известно о гибели женщины при атаке ВСУ

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Стали известны подробности гибели Натальи Чебуниной, которая 30 декабря попала под обстрел ВСУ. В редакцию Бел.Ру обратилась дочь погибшей женщины. Елена рассказала, что её мать переехала в Белгород из Курска и работала в ГАП «Ресурс».
В день обстрела примерно в три часа дня 44-летняя женщина вышла на улицу вынести мусор, но так и не вернулась — её посекло осколками, которые прилетели в первый этаж дома № 63а на Народном бульваре.
К сожалению, её не спасли. Скорая помощь по приезде зафиксировала смерть. Теперь у меня и младшего брата нет мамы. Очень больно и грустно.
пишет дочь погибшей женщины
В субботу, 6 января, Наталью Чебунину похоронили в Курске на Александровском кладбище.
Напомним, что в настоящий момент известны имена 24 погибших из 25. Ранее подробности гибели Натальи Чебуниной не были известны.