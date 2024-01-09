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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

В Белгороде школьник покончил с собой

В Белгороде школьник покончил с собой

9 января 2024, 19:03
Фото: 1MI
Это произошло 29 декабря. По предварительным данным, скончался ученик пятого класса, сообщает «Фонарь».

29 декабря ученик одной из белгородских гимназий областного центра покончил с собой. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Белгород. Инсайды». В региональном Следкоме «Фонарю» информацию об инциденте подтвердили. Также в ведомстве сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. По предварительным данным, скончался ученик пятого класса.

Напомним, что с 1 августа в Белгородской области круглосуточно работает «Детский телефон доверия». Получить экстренную психологическую помощь можно по единому номеру 8 800 2000–122.

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#Белгородская область#Происшествия#Школьник#Белгород#Алина Харина#Гимназия
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