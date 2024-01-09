В Белгороде школьник покончил с собой

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
29 декабря ученик одной из белгородских гимназий областного центра покончил с собой. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Белгород. Инсайды». В региональном Следкоме «Фонарю» информацию об инциденте подтвердили. Также в ведомстве сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. По предварительным данным, скончался ученик пятого класса.
Напомним, что с 1 августа в Белгородской области круглосуточно работает «Детский телефон доверия». Получить экстренную психологическую помощь можно по единому номеру 8 800 2000–122.