В Белгородской области заработал круглосуточный «Детский телефон доверия»

В региональном правительстве отметили, что детей консультируют профессиональные психологи. При этом те, кто звонит, может не представляться и оставаться анонимным. Звонки с любых номеров не фиксируются и являются абсолютно бесплатными. Тайной психолога и несовершеннолетнего также остаётся содержание разговора.