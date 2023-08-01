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В Белгородской области заработал круглосуточный «Детский телефон доверия»

1 августа 2023, 11:00
Фото: 1MI
Несовершеннолетних консультируют профессиональные психологи. Звонки анонимные и бесплатные. Подробнее сообщили в региональном правительстве со ссылкой на министерство по делам молодёжи Белгородской области.
Сюжет
Дети

С 1 августа в Белгородской области «Детский телефон доверия» работает круглосуточно. Получить экстренную психологическую помощь можно по единому номеру 8 800 2000–122.

В региональном правительстве отметили, что детей консультируют профессиональные психологи. При этом те, кто звонит, может не представляться и оставаться анонимным. Звонки с любых номеров не фиксируются и являются абсолютно бесплатными. Тайной психолога и несовершеннолетнего также остаётся содержание разговора.

Кроме телефона доверия, белгородские дети могут получить очную или удалённую консультацию от психологов в Центре молодёжных инициатив по адресу: город Белгород, улица Студенческая, 17А.

Записаться на приём можно через личные сообщения в группе или по номеру 8 (4722)-25-03-89.

Напомним, как ранее выяснили журналисты Бел.Ру, белгородские родители боятся, что из-за интернета у детей испортится нервная система

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#Телефон доверия#Дети#Звонки#Психолог#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Кристина Семенчук
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