В Белгородской области заработал круглосуточный «Детский телефон доверия»

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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С 1 августа в Белгородской области «Детский телефон доверия» работает круглосуточно. Получить экстренную психологическую помощь можно по единому номеру 8 800 2000–122.
В региональном правительстве отметили, что детей консультируют профессиональные психологи. При этом те, кто звонит, может не представляться и оставаться анонимным. Звонки с любых номеров не фиксируются и являются абсолютно бесплатными. Тайной психолога и несовершеннолетнего также остаётся содержание разговора.
Кроме телефона доверия, белгородские дети могут получить очную или удалённую консультацию от психологов в Центре молодёжных инициатив по адресу: город Белгород, улица Студенческая, 17А.
Записаться на приём можно через личные сообщения в группе или по номеру 8 (4722)-25-03-89.
Напомним, как ранее выяснили журналисты Бел.Ру, белгородские родители боятся, что из-за интернета у детей испортится нервная система