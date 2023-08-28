Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в Ровеньках

По информации ведомства, все участники видео установлены, известны и их родители. Уголовное дело возбуждать не стали, так как детям ещё нет 14 лет. Материалы дела направлены в комиссию ПДН. Родителей подростков могут привлечь к административной ответственности, сообщили в СК.

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