Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в Ровеньках

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Появились подробности скандальной истории с подростками в Ровеньках. Как оказалось, следственный комитет уже проводил проверку.
«По поступившему заявлению законного представителя несовершеннолетнего 10.08.2023 Валуйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области незамедлительно организована процессуальная проверка», — пояснили следователи Бел.Ру.
Правоохранители нашли всех четверых участников видео. Речь идёт о том, что один из подростков показал половой орган другому несовершеннолетнему в парке в Ровеньках. Случившееся сняли на видео. Согласно данным следствия, всем подросткам — от 11 до 13 лет.
Также, по информации правоохранителей, все дети и их родители являются гражданами России. Ранее в Сети сообщалось, что один из подростков якобы иностранец.
О скандале стало известно в минувшие выходные. Сообщалось, что подростки якобы заставили мальчика выполнить действия сексуального характера. Более того, мать ребёнка обращалась к родителям обидчика, но в ответ получила лишь агрессию, утверждали авторы публикаций.
Сообщалось, что родитель ребёнка, снимавшего видео, якобы работает в правоохранительных органах. Однако подтверждения этой информации нет.
В следкоме пояснили, что возбудить уголовное дело нельзя, поскольку дети ещё не достигли возраста 14 лет. Материалы, согласно законодательству, направляются в органы по делам несовершеннолетних (ПДН). При этом следствие настаивает, чтобы подростков поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД по Белгородской области.
Сегодня, 28 августа, состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ровеньского района по вопросу о постановке подростков и их родителей на учёт. О ситуации уже проинформировали всевозможные инстанции.
«О произошедшем также следственным управлением проинформированы образовательные организации и уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области для принятия в рамках межведомственного взаимодействия дополнительных профилактических мероприятий», — добавили в СК.
Что касается родителей несовершеннолетних, то решается вопрос об их привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).