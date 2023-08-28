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Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в Ровеньках

Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в Ровеньках

28 августа 2023, 12:17
Фото: 1MI
По информации ведомства, все участники видео установлены, известны и их родители. Уголовное дело возбуждать не стали, так как детям ещё нет 14 лет. Материалы дела направлены в комиссию ПДН. Родителей подростков могут привлечь к административной ответственности, сообщили в СК.
Сюжет
Дети

Появились подробности скандальной истории с подростками в Ровеньках. Как оказалось, следственный комитет уже проводил проверку.

«По поступившему заявлению законного представителя несовершеннолетнего 10.08.2023 Валуйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области незамедлительно организована процессуальная проверка», — пояснили следователи Бел.Ру.

Правоохранители нашли всех четверых участников видео. Речь идёт о том, что один из подростков показал половой орган другому несовершеннолетнему в парке в Ровеньках. Случившееся сняли на видео. Согласно данным следствия, всем подросткам — от 11 до 13 лет.

Также, по информации правоохранителей, все дети и их родители являются гражданами России. Ранее в Сети сообщалось, что один из подростков якобы иностранец.

О скандале стало известно в минувшие выходные. Сообщалось, что подростки якобы заставили мальчика выполнить действия сексуального характера. Более того, мать ребёнка обращалась к родителям обидчика, но в ответ получила лишь агрессию, утверждали авторы публикаций.

Сообщалось, что родитель ребёнка, снимавшего видео, якобы работает в правоохранительных органах. Однако подтверждения этой информации нет.

В следкоме пояснили, что возбудить уголовное дело нельзя, поскольку дети ещё не достигли возраста 14 лет. Материалы, согласно законодательству, направляются в органы по делам несовершеннолетних (ПДН). При этом следствие настаивает, чтобы подростков поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД по Белгородской области.

Сегодня, 28 августа, состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ровеньского района по вопросу о постановке подростков и их родителей на учёт. О ситуации уже проинформировали всевозможные инстанции.

«О произошедшем также следственным управлением проинформированы образовательные организации и уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области для принятия в рамках межведомственного взаимодействия дополнительных профилактических мероприятий», — добавили в СК.

Что касается родителей несовершеннолетних, то решается вопрос об их привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).

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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Иностранец#Ровеньки#Дети#Следственный комитет#Проверка#Парк#Видеозапись#Наталья Корявых
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