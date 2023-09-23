Следком проверит ЦРБ после истории о едва не потерявшем ногу из-за гипса белгородце

20 сентября жительница Строителя в Яковлевском округе рассказала, что её муж едва не лишился ноги. По мнению белгородки, к этому привело некачественное оказание медпомощи. Дело в том, что мужчина сломал три пальца на ноге, после чему ему в ЦРБ наложили гипс. Через время у белгородца поднялась температура, а под гипсом обнаружили загноение.