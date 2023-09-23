Следком проверит ЦРБ после истории о едва не потерявшем ногу из-за гипса белгородце

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Обнаружив в СМИ историю о белгородце, которому могли некачественно наложить гипс, Яковлевский межрайонный следственный отдел следователей организовал процессуальную проверку.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.
СУ СКР по Белгородской области
20 сентября жительница Строителя в Яковлевском округе рассказала, что её муж едва не лишился ноги. По мнению белгородки, к этому привело некачественное оказание медпомощи. Дело в том, что мужчина сломал три пальца на ноге, после чему ему в ЦРБ наложили гипс. Через время у белгородца поднялась температура, а под гипсом обнаружили загноение.
В городской больнице №2 Белгорода, куда супруги уже добрались самостоятельно, им объяснили, что, если бы они приехали на пару часов позже, то «ногу пришлось бы ампутировать». Главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин уже пообещал провести служебную проверку.