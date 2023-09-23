Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Следком проверит ЦРБ после истории о едва не потерявшем ногу из-за гипса белгородце

Следком проверит ЦРБ после истории о едва не потерявшем ногу из-за гипса белгородце

23 сентября 2023, 12:26
Фото: 1MI
СУ СКР по Белгородской области сообщило о проведении процессуальной проверки из-за возможного некачественного оказания медпомощи в Яковлевском горокруге.

Обнаружив в СМИ историю о белгородце, которому могли некачественно наложить гипс, Яковлевский межрайонный следственный отдел следователей организовал процессуальную проверку.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.
СУ СКР по Белгородской области

20 сентября жительница Строителя в Яковлевском округе рассказала, что её муж едва не лишился ноги. По мнению белгородки, к этому привело некачественное оказание медпомощи. Дело в том, что мужчина сломал три пальца на ноге, после чему ему в ЦРБ наложили гипс. Через время у белгородца поднялась температура, а под гипсом обнаружили загноение.

В городской больнице №2 Белгорода, куда супруги уже добрались самостоятельно, им объяснили, что, если бы они приехали на пару часов позже, то «ногу пришлось бы ампутировать». Главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин уже пообещал провести служебную проверку.

Больницу под Белгородом проверят после истории о едва не оставшемся без ноги пациенте
Узнать подробнее
Читайте также:
Кому Гладков пригрозил увольнением? Белгородцы обсуждают главные темы дняМэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налётаУчащихся одной из белгородских школ эвакуировали: что произошло
#Белгородская область#Проверка#Строитель#Ск#Медпомощь#Белгород#Следственный отдел#Гипс#Артем Черненко#Нога#Правовая оценка
Подпишитесь
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области
Вчера, 15:32
Синоптики предположили, какой будет зима в Белгородской области
Сегодня, 09:34
Без бабьего лета? Какая погода ждёт белгородцев в конце сентября
Сегодня, 07:50
Бывает нечасто: белгородцы смогут увидеть «неуловимую планету» до конца сентября
Сегодня, 13:33
Порядка 125 раз обстреляли Белгородскую область за прошлые сутки
Сегодня, 08:40