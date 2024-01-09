Братья погибли: ещё двое белгородцев не вернутся из зоны СВО

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Белгородской области попрощались с Дмитрием и Денисом Фетисенко — братьями, погибшими в зоне проведения спецоперации. Похоронили молодых людей в Краснояружском районе.
Белгородцы, как пишет глава района Андрей Миськов, добровольно ушли в зону проведения СВО. Парни погибли при выполнении боевых задач в конце декабря. За это братьев наградили орденами Мужества посмертно.
«Мы скорбим, но также гордимся тем, что у нас такие земляки-Герои. Для краснояружцев они навсегда останутся достойным примером верности Родине, храбрыми и мужественными защитниками Отечества», — пишет Миськов на своей странице в соцсети.
Ранее в Белгороде почтили память погибшего сержанта Яна Прешпективного. Молодой мужчина погиб 21 сентября 2023 года. Его тоже наградили орденом Мужества посмертно.