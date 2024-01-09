Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Похороны бойцов

Братья погибли: ещё двое белгородцев не вернутся из зоны СВО

9 января 2024, 15:03
Фото: страница Андрея Миськова в соцсети
Похороны бойцов

В Белгородской области почтили память погибших братьев-военнослужащих

В Краснояружском районе попрощались с двумя местными жителями, которые погибли в зоне спецоперации. Дмитрий и Денис Фетисенко добровольно отправились на спецоперацию и погибли при выполнении боевых задач. Подробности сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.
Сюжет
СВО

В Белгородской области попрощались с Дмитрием и Денисом Фетисенко — братьями, погибшими в зоне проведения спецоперации. Похоронили молодых людей в Краснояружском районе.

Белгородцы, как пишет глава района Андрей Миськов, добровольно ушли в зону проведения СВО. Парни погибли при выполнении боевых задач в конце декабря. За это братьев наградили орденами Мужества посмертно.

«Мы скорбим, но также гордимся тем, что у нас такие земляки-Герои. Для краснояружцев они навсегда останутся достойным примером верности Родине, храбрыми и мужественными защитниками Отечества», — пишет Миськов на своей странице в соцсети.

Ранее в Белгороде почтили память погибшего сержанта Яна Прешпективного. Молодой мужчина погиб 21 сентября 2023 года. Его тоже наградили орденом Мужества посмертно.

Белгородцы прощаются с военнослужащимиБелгородцы прощаются с военнослужащими
Белгородцы прощаются с военнослужащимиБелгородцы прощаются с военнослужащими
Белгородцы прощаются с военнослужащимиБелгородцы прощаются с военнослужащими
Белгородцы прощаются с военнослужащими
Фото: страница Андрея Миськова в соцсети
Погиб через год после начала мобилизации: в центре Белгорода почтили память сержанта
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области попрощались с Героем РоссииСтарый Оскол попрощается с ещё одним погибшим в СВОПогиб на передовой: белгородцы простились с участником СВО
#Белгородская область#Похороны#Погибшие#Краснояружский район#Военнослужащие#Белгород#Наталья Корявых#Андрей миськов#Прощание#СВО
Подпишитесь
Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому
Сегодня, 14:21
Не пустили в «Сити Молл» и «Ленту»: жалобы белгородцев, попавших под ракетный обстрел
Сегодня, 11:36
«Хохольские» — по 150, а есть дешевле? Сколько стоят яйца в Белгороде в начале года
Сегодня, 14:37
Из Белгорода на Чукотку: в правительстве опустело кресло замминистра по строительству
Сегодня, 13:26
Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?
Сегодня, 13:49
Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади
Сегодня, 12:50