В Белгородской области попрощались с Героем России

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
27 марта в Губкинском горокруге похоронили Юрия Кодочигова. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в ДНР 12 марта.
По информации источника, указом президента РФ Владимира Путина 32-летнему белгородцу присвоили звание «Герой России» посмертно. Юрия мобилизовали в сентябре прошлого года. Подробности его гибели не уточняются.
Ранее сообщалось о смерти добровольца Анатолия Казакова из Волоконовки. Гранатомётчик погиб в боях под Макеевкой. Жителя региона посмертно наградили орденом Мужества.
11 марта в селе Айдар Ровеньского района похоронили ещё одного участника боевых действий. Михаил Симион погиб при выполнении боевых задач. Когда и при каких обстоятельствах скончался военнослужащий, неизвестно.