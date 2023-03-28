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В Белгородской области попрощались с Героем России

28 марта 2023, 06:40
Фото: «Губкин говорит» ВК
В ходе спецоперации 12 марта погиб белгородец Юрий Кодочигов. В группе «Губкин говорит» сообщили, что мужчине посмертно присвоили звание «Герой России».
Сюжет
СВО

27 марта в Губкинском горокруге похоронили Юрия Кодочигова. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в ДНР 12 марта.

По информации источника, указом президента РФ Владимира Путина 32-летнему белгородцу присвоили звание «Герой России» посмертно. Юрия мобилизовали в сентябре прошлого года. Подробности его гибели не уточняются.

Ранее сообщалось о смерти добровольца Анатолия Казакова из Волоконовки. Гранатомётчик погиб в боях под Макеевкой. Жителя региона посмертно наградили орденом Мужества.

11 марта в селе Айдар Ровеньского района похоронили ещё одного участника боевых действий. Михаил Симион погиб при выполнении боевых задач. Когда и при каких обстоятельствах скончался военнослужащий, неизвестно.

В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкинский горокруг#Владимир Путин#СВО#Спецоперация#Военнослужащий#Гибель#Герой россии
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