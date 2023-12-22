Погиб на передовой: белгородцы простились с участником СВО

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Стало известно о гибели ещё одного участника СВО из Белгородской области. Вчера, 21 декабря, простились с Романом Дидоренко.
Военнослужащий погиб на передовой, выполняя свой воинский долг. Его не раз награждали: вручили орден Мужества, медали «За отвагу», «За ратную доблесть», «За боевые отличия».
Напомним, что 8 декабря на Аллее Героев в парке Победы в Белгороде открыли новый бюст. Его посвятили Герою России — участнику СВО Дмитрию Астафьеву.