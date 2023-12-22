Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Похороны бойца

Погиб на передовой: белгородцы простились с участником СВО

22 декабря 2023, 06:48
Фото: страница главы Краснояружского района Андрея Миськова в соцсети
Похороны бойца

В Белгородской области похоронили участника СВО

Похороны состоялись 21 декабря в Краснояружском районе. Местные жители простились с Романом Дидоренко, который погиб в бою. Подробности сообщил глава района Андрей Миськов на своей странице в соцсети.
Сюжет
СВО

Стало известно о гибели ещё одного участника СВО из Белгородской области. Вчера, 21 декабря, простились с Романом Дидоренко.

Военнослужащий погиб на передовой, выполняя свой воинский долг. Его не раз награждали: вручили орден Мужества, медали «За отвагу», «За ратную доблесть», «За боевые отличия».

Напомним, что 8 декабря на Аллее Героев в парке Победы в Белгороде открыли новый бюст. Его посвятили Герою России — участнику СВО Дмитрию Астафьеву.

Роман ДидоренкоРоман Дидоренко
Похороны бойцаПохороны бойца
Роман Дидоренко
Фото: страница главы Краснояружского района Андрея Миськова в соцсети
«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного
Узнать подробнее
Читайте также:
Погиб в конце октября: в школе открыли «Парту Героя» в честь белгородцаПогиб при защите ЛНР и ДНР: в Белгородской области почтили память ещё одного бойцаПогиб в прошлом году: память ещё одного героя СВО почтили в Белгороде
#Белгородская область#Похороны#Краснояружский район#Белгород#Андрей миськов#СВО#Александра Склярова#Погибший в СВО
Подпишитесь
«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом
Сегодня, 06:30
Последствия ночного обстрела ВСУ коснулись более 3,5 тыс. белгородских семей
Сегодня, 06:22
Изобличил в преступлении? За что экс-мэру Сергиенко решил отомстить его друг
Вчера, 14:40
Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямы
Сегодня, 07:13
Изменится ли тариф на вывоз ТКО в 2024 году для белгородцев?
Сегодня, 07:31