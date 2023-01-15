Старый Оскол попрощается с ещё одним погибшим в СВО

Опубликовали в соцсетях и время прощания с земляком. Оно пройдет в храме — часовне городского кладбища в селе Каплино в предстоящий понедельник, 16 января. Начало церемонии в 12.15. Похоронят Ивана Сорокина на Каплинском кладбище. Знакомые называли Ивана любящим сыном, надёжным братом, верным другом, добродушным и отзывчивым человеком.