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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Старый Оскол попрощается с ещё одним погибшим в СВО

Сегодня, 16:06
Фото: страница Жанны Иванякиной в соцсети
Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине еще один староосколец. О смерти Ивана Сорокина сообщили местные паблики в интернете.

Опубликовали в соцсетях и время прощания с земляком. Оно пройдет  в храме — часовне городского кладбища в селе  Каплино в предстоящий понедельник, 16 января. Начало церемонии  в 12.15. Похоронят Ивана Сорокина на Каплинском кладбище. Знакомые называли Ивана любящим сыном, надёжным братом, верным другом, добродушным и отзывчивым человеком.

На этой неделе также сообщили о гибели ещё одного жителя Старого Оскола в спецоперации на Украине. Максим Захарченко был награждён вагнеровский «Чёрным крестом» и Орденом Мужества.

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#Татьяна Панарина#Операция на Украине#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Погибший в СВО
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