«Работали всю ночь»: коммунальщик — об уборке последствий обстрела Белгорода

Подробности о ночной уборке Белгорода после обстрела рассказал коммунальщик

О том, как коммунальщик Белгорода узнал об обстреле Белгорода, сообщили в мэрии. Мужчина должен был выйти на работу только ночью, однако из-за случившейся трагедии заступить на пост пришлось раньше.