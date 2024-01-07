«Работали всю ночь»: коммунальщик — об уборке последствий обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Городская администрация опубликовала рассказ водителя ЭДС-1. Алексей Капустин должен был выйти на работу в ночь с 30 по 31 декабря, но заступить на пост пришлось раньше из-за случившейся трагедии. Мужчина вместе с коллегами всю ночь убирал последствия атаки ВСУ на центр города.
Случилась страшная трагедия, поэтому мне позвонили и попросили выйти пораньше на смену. Я обезопасил свою семью и поехал работать. На месте нам дали указание завести подметально-уборочный автомобиль. Я выдвинулся и всю ночь убирал последствия этой трагедии.
Алексей Капустин
Историями о произошедшей трагедии делились не только местные жители, но и врачи, спасатели и даже члены территориальной обороны. Все истории редакция Бел.Ру собрала в одном материале.