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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Подробности о ночной уборке Белгорода после обстрела рассказал коммунальщик

«Работали всю ночь»: коммунальщик — об уборке последствий обстрела Белгорода

7 января 2024, 13:25
Фото: 1MI

Подробности о ночной уборке Белгорода после обстрела рассказал коммунальщик

О том, как коммунальщик Белгорода узнал об обстреле Белгорода, сообщили в мэрии. Мужчина должен был выйти на работу только ночью, однако из-за случившейся трагедии заступить на пост пришлось раньше.

Городская администрация опубликовала рассказ водителя ЭДС-1. Алексей Капустин должен был выйти на работу в ночь с 30 по 31 декабря, но заступить на пост пришлось раньше из-за случившейся трагедии. Мужчина вместе с коллегами всю ночь убирал последствия атаки ВСУ на центр города.

Случилась страшная трагедия, поэтому мне позвонили и попросили выйти пораньше на смену. Я обезопасил свою семью и поехал работать. На месте нам дали указание завести подметально-уборочный автомобиль. Я выдвинулся и всю ночь убирал последствия этой трагедии.
Алексей Капустин

Историями о произошедшей трагедии делились не только местные жители, но и врачи, спасатели и даже члены территориальной обороны. Все истории редакция Бел.Ру собрала в одном материале.

Рассказ коммунальщика
Видео: мэрия Белгорода
Истории пострадавших и спасавших: что на самом деле случилось 30 декабря в Белгороде?
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