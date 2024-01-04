Медсестра поделилась воспоминаниями о произошедшем в Белгороде 30 декабря

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Старшая медицинская сестра Татьяна Пономарёва поделилась своими воспоминаниями о дне обстрела Белгорода 30 декабря. Женщина приехала в больницу, куда поступали раненые белгородцы.
Когда услышала взрывы, было чувство страха. Когда шла на работу, видела очень много людей, которые пытались дозвониться своим родственникам, чтобы узнать, всё ли у них нормально. Увидела деток с осколочными ранениями. Было очень жалко, чувство сострадания, страха, тревоги. Страшно представить, что могут раздаваться взрывы и гибнут люди, которые гуляют просто в центре города. Смерть людей, особенно детей, вызывает тяжесть, сострадание.
Татьяна Пономарёва
Напомним, что в результате обстрела погибли 25 человек. Ранее свои истории об этом дне рассказали фельдшер станции скорой помощи, медбрат приёмного отделения горбольницы №2, медсестра отделения травматологии детской областной больницы.