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Медсестра поделилась воспоминаниями о произошедшем в Белгороде 30 декабря

Медсестра поделилась воспоминаниями о произошедшем в Белгороде 30 декабря

4 января 2024, 18:21
Фото: правительство Белгородской области
Старшая медсестра отделения патологии новорождённых рассказала об обстреле города 30 декабря. В этот день женщина была в больнице, куда поступали раненые. Видео опубликовали в соцсетях правительства Белгородской области.

Старшая медицинская сестра Татьяна Пономарёва поделилась своими воспоминаниями о дне обстрела Белгорода 30 декабря. Женщина приехала в больницу, куда поступали раненые белгородцы.

Когда услышала взрывы, было чувство страха. Когда шла на работу, видела очень много людей, которые пытались дозвониться своим родственникам, чтобы узнать, всё ли у них нормально. Увидела деток с осколочными ранениями. Было очень жалко, чувство сострадания, страха, тревоги. Страшно представить, что могут раздаваться взрывы и гибнут люди, которые гуляют просто в центре города. Смерть людей, особенно детей, вызывает тяжесть, сострадание.
Татьяна Пономарёва
Видео: правительство Белгородской области

Напомним, что в результате обстрела погибли 25 человек. Ранее свои истории об этом дне рассказали фельдшер станции скорой помощи, медбрат приёмного отделения горбольницы №2, медсестра отделения травматологии детской областной больницы.

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