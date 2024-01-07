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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Белгородский митрополит Иоанн рассказал о блиндажных храмах в зоне СВО

Белгородский митрополит Иоанн рассказал о блиндажных храмах в зоне СВО

7 января 2024, 14:29
Фото: 1MI
Все таких храмов пока насчитывается четыре. Они названы в честь святых Дмитрия Донского и Александра Невского. Свою работу в блиндажных храмах ведут восемь священников, рассказал митрополит в интервью.
Сюжет
СВО

Митрополит Иоанн рассказал о блиндажных храмах в зоне СВО. Всего таких храмов насчитывается четыре. Они названы в честь святых Александра Невского и Дмитрия Донского. В них проводят службы восемь священников, однако планируется, что к ним присоединятся ещё четыре.

«Это важная сторона нашей жизни. Я благодарен белгородцам за их постоянную помощь», — добавил владыка в интервью.

Также митрополит рассказал о реабилитационные центры для участников спецоперации. По его словам, планируется создавать такие учреждения в 2024 году.

«Это серьёзнейшая проблема, которая сейчас не так стоит остро. Но когда десятки тысяч вернутся с полей сражений, то необходимо быть готовым к этому. Это будут совершенно другие люди, не те, что уходили в мирное время для участия в проведении специальной военной операции», — добавил Иоанн.

Митрополит считает, что участникам спецоперации необходимо помочь вернуться к мирной жизни.

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#Белгородская область#Религия#Митрополит иоанн#Реабилитация#Храмы#Белгород#Наталья Корявых#СВО
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