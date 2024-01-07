Белгородский митрополит Иоанн рассказал о блиндажных храмах в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Митрополит Иоанн рассказал о блиндажных храмах в зоне СВО. Всего таких храмов насчитывается четыре. Они названы в честь святых Александра Невского и Дмитрия Донского. В них проводят службы восемь священников, однако планируется, что к ним присоединятся ещё четыре.
«Это важная сторона нашей жизни. Я благодарен белгородцам за их постоянную помощь», — добавил владыка в интервью.
Также митрополит рассказал о реабилитационные центры для участников спецоперации. По его словам, планируется создавать такие учреждения в 2024 году.
«Это серьёзнейшая проблема, которая сейчас не так стоит остро. Но когда десятки тысяч вернутся с полей сражений, то необходимо быть готовым к этому. Это будут совершенно другие люди, не те, что уходили в мирное время для участия в проведении специальной военной операции», — добавил Иоанн.
Митрополит считает, что участникам спецоперации необходимо помочь вернуться к мирной жизни.