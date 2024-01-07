Белгородский митрополит Иоанн рассказал о блиндажных храмах в зоне СВО

«Это серьёзнейшая проблема, которая сейчас не так стоит остро. Но когда десятки тысяч вернутся с полей сражений, то необходимо быть готовым к этому. Это будут совершенно другие люди, не те, что уходили в мирное время для участия в проведении специальной военной операции», — добавил Иоанн.