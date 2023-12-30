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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Обстрел ВСУ

Теперь и детсад: число повреждённых атакой ВСУ объектов в Белгороде выросло

30 декабря 2023, 12:15
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Число повреждённых в Белгороде домов в ходе обстрела ВСУ выросло до полусотни

Обход продолжается. На территории Белгорода после атаку ВСУ к этому времени прибавилось количество повреждённых объектов и транспорта. Об этом сообщил губернатор.

Сообщается, что после обхода территории города число повреждённых частных домов возросло до 55. Также различные разрушения зафиксированы в одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов. К тому же и на трёх соцобъектах. Это футбольный манеж, центр досуга и частный детский сад. Пострадали 27 автомобилей.

Пострадали здание досугового центра и элементы его благоустройства. Тепловой контур сейчас закрыт, а территория приведена в порядок. Стоимость работ по восстановление станет известна позже, после подсчета специалистов. Заменить выбитые окна планируется за новогодние выходные. Что касается футбольного манежа, то осколок снаряда пробил мембрану его купола. В ближайшее время его опустят, чтобы приступить к восстановлению.

Обход территории продолжается, сообщает губернатор Белгородской области:

«Как только специалисты оценят ущерб и проведут все необходимые замеры, жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества».

Напомним, что за утренний обход Белгорода удалось зафиксировать только 16 домов, шесть хозпостроек и 14 автомобилей.

16 домов, шесть хозпостроек и 14 авто: последствия после ночной атаки ВСУ в Белгороде
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