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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Скорая

МЧС уточнило информацию о погибших и раненых в Белгороде. Среди жертв есть дети

30 декабря 2023, 14:03
Фото: 1MI
Скорая

МЧС сообщило подробности о раненых и погибших в Белгороде

Это единственный официальный источник, который на данный момент приводит информацию о погибших и пострадавших. Среди раненых и жертв есть дети.

В результате атаки ВСУ на Белгород днём 30 декабря погибли девять взрослых и один ребёнок. Информацию приводит МЧС РФ.

Ранено, по данным источника, 45 человек. Четверо из них — дети.

На данный момент это единственный официальный источник, который приводит число погибших и пострадавших. Комментариев от белгородских властей пока не было.

Белгород пережил мощнейшую атаку в районе 15:00. Прилёты были прямо по центру города.

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