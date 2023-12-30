МЧС уточнило информацию о погибших и раненых в Белгороде. Среди жертв есть дети

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В результате атаки ВСУ на Белгород днём 30 декабря погибли девять взрослых и один ребёнок. Информацию приводит МЧС РФ.
Ранено, по данным источника, 45 человек. Четверо из них — дети.
На данный момент это единственный официальный источник, который приводит число погибших и пострадавших. Комментариев от белгородских властей пока не было.
Белгород пережил мощнейшую атаку в районе 15:00. Прилёты были прямо по центру города.