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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Вся информация об отключениях и сроках восстановления — в приложении «Есть свет!»

Вся информация об отключениях и сроках восстановления — в приложении «Есть свет!»

29 декабря 2023, 09:32
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» напоминает об основных каналах коммуникации с энергетиками.

Передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру, получить сообщение о времени восстановления электроснабжения можно с помощью мобильного приложения «Есть свет!», предназначенного для оперативного информирования жителей региона об отключениях электроэнергии.

Установить приложение можно через магазин приложений мобильного устройства GooglePlay или AppStore, воспользовавшись поиском, а также перейдя по ссылкам или отсканировав QR-код.

Кроме этого, получить информацию об отсутствии электроэнергии можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, в разделе «Сообщить об отключении электроэнергии» на официальном сайте компании, либо подписавшись на уведомления по электронной почте или СМС.

Ссылка для устройств на платформе Android.

Ссылка для устройств на платформе iOS.

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#Белгородская область#Белгородэнерго#Диспетчер#Отключения#Энергетики#Мобильное приложение#Белгород#Кристина Семенчук#Восстановление#Есть свет!
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