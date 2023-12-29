Вся информация об отключениях и сроках восстановления — в приложении «Есть свет!»

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру, получить сообщение о времени восстановления электроснабжения можно с помощью мобильного приложения «Есть свет!», предназначенного для оперативного информирования жителей региона об отключениях электроэнергии.
Установить приложение можно через магазин приложений мобильного устройства GooglePlay или AppStore, воспользовавшись поиском, а также перейдя по ссылкам или отсканировав QR-код.
Кроме этого, получить информацию об отсутствии электроэнергии можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, в разделе «Сообщить об отключении электроэнергии» на официальном сайте компании, либо подписавшись на уведомления по электронной почте или СМС.
Ссылка для устройств на платформе Android.
Ссылка для устройств на платформе iOS.