Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Белгородэнерго накануне праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством

Белгородэнерго накануне праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством

28 декабря 2023, 09:36
Фото: Белгородэнерго
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые позволят избежать неприятностейи сделают праздники спокойными и безопасными.

Рядом с энергообъектами

  • Не приближайтесь к провисшим, оборванным проводам и лежащим на проводах деревьям. Они могут быть под напряжением. Будьте осторожны!
  • Если вы заметили оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8-10 метров, организуйте охрану места повреждения и сообщите о случившемся энергетикам по телефону «Светлой линии 220» — 8-800-220-0-220 или 112.
  • Если попали в опасную зону шагового напряжения, выходите из нее гусиным шагом, передвигая пятку к носку и не отрывая ноги от земли.
  • Не приближайтесь к подстанциям и ЛЭП, не заходите на территорию огороженных энергообъектов.
  • Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это опасно для жизни!

Елочные гирлянды

  • Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая, необходимо проверить изоляцию проводов.
  • Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.
  • Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, не натягивайте и не сгибайте провода, не прячьте их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
  • Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.
  • Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.
  • Не оставляйте детей возле новогодней елки без присмотра.

Праздник должен быть безопасным!

Сотрудники Белгородэнерго мобилизованы в связи с непогодой
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородэнерго увеличивает долю российских инноваций в сетевом комплексе регионаБелгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧСБелгородэнерго обеспечило мощностью фабрику игрушек
#Видео#Белгородская область#Белгородэнерго#Электричество#Безопасность#Деревья#Лэп#Подстанции#Белгород#Кристина Семенчук#Неисправность
Подпишитесь
Раненный в результате атаки ВСУ на мост белгородец скончался в реанимации
Сегодня, 09:22
Дом белгородцев пострадал от осколков снарядов при новом обстреле
Сегодня, 10:35
Вы удивитесь: что в Белгородской области подорожало больше, чем яйца?
Сегодня, 07:41
Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца
Сегодня, 09:52
Повышенная пенсия уже в декабре? Кто получит и в какие числа
Сегодня, 10:04