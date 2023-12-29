В предпоследний день декабря в Белгородской области будет по-весеннему тепло

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В субботу, 30 декабря, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от 0 ˚С до +5 ˚С. Днём может потеплеть до +7 ˚С.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Существенных осадков завтра не ожидается.
В Белгороде в субботу будет облачно. Ночью температура составит +2 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +5 ˚С.
Плюсовая температура в столице региона сохранится и 31 декабря. В ночь на воскресенье пройдёт дождь со снегом при +3 ˚С. Днём температура не поднимется выше +4 ˚С, осадков не будет.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, мороз в Белгороде стоит ожидать только к 3 января. Ночью похолодает до -6 ˚С, днём столбик термометра остановится на отметке -3 ˚С. Пройдёт снег.