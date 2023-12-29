В предпоследний день декабря в Белгородской области будет по-весеннему тепло

В Белгородской области потеплеет до +7 ˚С

Осадков в регионе в предпраздничный день не ожидается, сообщили в МЧС. Мороза и снега в Белгородской области, судя по всему, не будет и 31 декабря, следует из прогноза Гидрометцентра.