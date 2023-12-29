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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Потепление

В предпоследний день декабря в Белгородской области будет по-весеннему тепло

29 декабря 2023, 14:04
Фото: 1MI
Потепление

В Белгородской области потеплеет до +7 ˚С

Осадков в регионе в предпраздничный день не ожидается, сообщили в МЧС. Мороза и снега в Белгородской области, судя по всему, не будет и 31 декабря, следует из прогноза Гидрометцентра.
Сюжет
Погода

В субботу, 30 декабря, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от 0 ˚С до +5 ˚С. Днём может потеплеть до +7 ˚С.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Существенных осадков завтра не ожидается.

В Белгороде в субботу будет облачно. Ночью температура составит +2 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +5 ˚С.

Плюсовая температура в столице региона сохранится и 31 декабря. В ночь на воскресенье пройдёт дождь со снегом при +3 ˚С. Днём температура не поднимется выше +4 ˚С, осадков не будет.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, мороз в Белгороде стоит ожидать только к 3 января. Ночью похолодает до -6 ˚С, днём столбик термометра остановится на отметке -3 ˚С. Пройдёт снег.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород#Потепление
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