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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Погода в новогодние выходные

Не на санках, так хоть на роликах: погода на новогодних выходных в Белгороде

27 декабря 2023, 09:27
Фото: 1MI
Погода в новогодние выходные

Белгородцам рассказали, какая погода их ждёт в новогодние выходные

На новогодние выходные в Белгороде ожидается тёплая и влажная погода — от +2°C до +4°C, возможны осадки в виде дождя и снега. К 5 января температура упадёт до -6°C, после чего ожидается мороз и солнце. Так что половину выходных придётся «поплавать» и поскользить, а потом достать коньки и варежки.

Новый год в Белгороде пройдёт тепло и влажно, а значит — «как Новый год встретишь, так его и проведёшь». По крайней мере с «новогодней» погодой и хуже придётся провести половину праздничных выходных точно.

Плюсовая температура продержится до 5 января, поэтому коньки, лыжи и санки придётся временно сменить на ролики и летние лыжи. Если, конечно, не бояться луж и ночных понижений температур. Хоть и незначительных, но местами наледь, вероятно, наружу «вылезет». Крытый каток на Соборной площади может стать спасением для белгородцев. Но только если и сам не растает. Так что там за погода ожидается? А вот такая:

Погода в БелгородеПогода в Белгороде
Погода в Белгороде
Фото: Gismeteo

С 1 по 5 января, говорит прогноз, температура воздуха продержится в промежутке от +2°C до +4°C. А где-то обещают и все +5°C. Спасаться от «плюса» придётся в ночное время, когда из-за влажности ощущения погодного мировосприятия уйдут «в минус». В среднем — до -1°C или -3°C. Так что ещё неизвестно, придётся ходить на крытый каток или получится застать утренний, что может образоваться во дворе собственного дома.

Что по осадкам? Всё, как завещал Игорь Корнелюк. У белгородцев «впереди дожди, дожди, дожди».

  • 2 января — дождь, а эквивалент жидких осадков достигнет аж 11,7 миллиметра.
  • 3 января — немного снега утром, к обеду придёт «снегодождь», позже выпадет ещё чуть-чуть снега, а завершит мерлезонско-погодный балет в конце дня всё тот же «снегодождь».
  • 4 января снова придётся немного поплавать — обещают уже 12,4 миллиметра осадков, а дождь будет идти весь день, вплоть до следующего утра.

Итак, дошли и до 5 января. Или же — «дня икс». Плюсовая температура продержится только утро, а к обеду упадёт до -2°C и продолжит падать до -6°C ночью. Так что 5 января при выходе из дома можно уже и коньки доставать, ведь утром ещё и дождь пройдёт. Или подождать, когда дорожки песком посыплют.

Утро 6 января, обещают, пройдёт уже по заветам Александра Пушкина — «мороз и солнце». Температура воздуха опустится до -10°C и будет ясно. Только вот уже вечером станет пасмурно.

А вот дальше у прогнозов на разных сайтах мнения начинают расходиться. Где-то 7 января отмечается с большим морозом, чем за предыдущий день, а где-то прогнозируют всего лишь -1°C и -7°C лишь ночью. Но в одном всё же сошлись — день обещает быть солнечным. По ощущениям, конечно же, ещё ниже — до -12°C в ночное время. На 8 и 9 января прогноз погоды довольно схожий — до -7°C.

А вот дальше картина примерно такая:

Погода в Белгороде на январьПогода в Белгороде на январь
Погода в Белгороде на январь
Фото: Яндекс
«Тёплый» праздник, и это плохо: какой погоды ожидать белгородцам на Новый год?
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