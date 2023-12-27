Не на санках, так хоть на роликах: погода на новогодних выходных в Белгороде

А вот дальше у прогнозов на разных сайтах мнения начинают расходиться. Где-то 7 января отмечается с большим морозом, чем за предыдущий день, а где-то прогнозируют всего лишь -1°C и -7°C лишь ночью. Но в одном всё же сошлись — день обещает быть солнечным. По ощущениям, конечно же, ещё ниже — до -12°C в ночное время. На 8 и 9 января прогноз погоды довольно схожий — до -7°C.