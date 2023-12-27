Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Ветер

Почти шторм: в Белгородской области усилится ветер, проблем добавят снег и гололёд

27 декабря 2023, 14:11
Фото: Midjourney
Ветер

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Белгородской области

Ночью и днём 28 декабря в регионе ожидается снег. Порывы ветра достигнут 20 м/с. Днём в то же время в отдельных районах сохранится плюсовая температура, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В ночь на четверг, 28 декабря, в Белгородской области будет облачно. Пройдёт снег при температуре -5…0 °С. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Обстановку усугубит гололедица.

Днём будет облачно с прояснениями, тоже возможен снег. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от -3 °С до +2 °С

В Белгороде в ночь на четверг пройдёт снег с дождём при -1 °С. Днём будет облачно, температура поднимется до +1 °С. Осадков не ожидается.

До конца недели и до конца декабря соответственно в Белгороде днём будет плюсовая температура. Максимально она поднимется в субботу — до +4 °С. Осадки в столице региона будут идти каждый день.

Не на санках, так хоть на роликах: погода на новогодних выходных в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Тёплый» праздник, и это плохо: какой погоды ожидать белгородцам на Новый год?Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Ветер#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
«Фонарь»: Щедрина признала вину в нецелевом расходовании бюджетных денег
Сегодня, 12:08
Белгородкам станет проще получить региональный маткапитал
Сегодня, 12:23
Есть изменения, но не для всех: когда белгородцы получат пенсию за январь?
Сегодня, 12:14
Жалобы услышаны: прожиточный минимум в Белгородской области стал выше, но ненамного
Сегодня, 11:37
«Тёплый» праздник, и это плохо: какой погоды ожидать белгородцам на Новый год?
Сегодня, 07:25
Сотрудники Белгородэнерго мобилизованы в связи с непогодой
Сегодня, 14:32