Почти шторм: в Белгородской области усилится ветер, проблем добавят снег и гололёд

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В ночь на четверг, 28 декабря, в Белгородской области будет облачно. Пройдёт снег при температуре -5…0 °С. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Обстановку усугубит гололедица.
Днём будет облачно с прояснениями, тоже возможен снег. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от -3 °С до +2 °С
В Белгороде в ночь на четверг пройдёт снег с дождём при -1 °С. Днём будет облачно, температура поднимется до +1 °С. Осадков не ожидается.
До конца недели и до конца декабря соответственно в Белгороде днём будет плюсовая температура. Максимально она поднимется в субботу — до +4 °С. Осадки в столице региона будут идти каждый день.