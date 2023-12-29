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Белгород подтапливает канализацией

Белгородцы жалуются на вонь в центре города: в мэрии пообещали разобраться

29 декабря 2023, 13:16
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгород подтапливает канализацией

Белгородцы недовольны неприятным запахом в центре города

О ситуации в Сети написал местный житель и рассказал, что канализационный колодец на Народном бульваре неисправен. Мэрия направила на место аварийную бригаду.

Белгородец обратился к властям с просьбой обратить внимание на неисправность канализационных колодцев около зданий №82 и 87 на Народном бульваре. По словам мужчины, из канализации вытекает вода. Также чувствуется неприятный запах.

Горожанин добавил, что обращался в водоканал, но ситуация не изменилась. Он попросил дать поручение по промывке канализационных сетей, а если будет необходимость, то и по ремонту.

В Белоблводоканале пояснили, что указанные люки не находятся в их зоне ответственности. Однако предприятие, несмотря на это, пообещало оказать помощь в устранении нарушений.

Обращение белгородца заметили и в мэрии. В горадминистрации сообщили, что отправили на место аварийную бригаду.

Направили специалистов МУП «Аварийная бригада г. Белгорода».
мэрия Белгорода

Это не первая жалоба от горожан на канализацию на Народном бульваре. В начале декабря по этому же вопросу обращалась местная жительница, которая пожаловалась на вонь. Женщина тоже обращалась в областной водоканал, где ответили, что сети по указанному адресу они не обслуживают.

Белгород подтапливает канализациейБелгород подтапливает канализацией
Белгород подтапливает канализациейБелгород подтапливает канализацией
Белгород подтапливает канализациейБелгород подтапливает канализацией
Белгород подтапливает канализациейБелгород подтапливает канализацией
Белгород подтапливает канализациейБелгород подтапливает канализацией
Белгород подтапливает канализациейБелгород подтапливает канализацией
Белгород подтапливает канализацией
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
«Вонь стоит на весь центр города»: Белгородка — о подтоплении улиц канализацией
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#Город#Белгородская область#Канализация#Новости Белгорода#Жалоба#Мэрия#Неприятный запах#Белгород#Наталья Корявых
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