Белгородцы жалуются на вонь в центре города: в мэрии пообещали разобраться

Это не первая жалоба от горожан на канализацию на Народном бульваре. В начале декабря по этому же вопросу обращалась местная жительница, которая пожаловалась на вонь. Женщина тоже обращалась в областной водоканал, где ответили, что сети по указанному адресу они не обслуживают.