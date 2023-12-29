Белгородцы жалуются на вонь в центре города: в мэрии пообещали разобраться

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Белгородец обратился к властям с просьбой обратить внимание на неисправность канализационных колодцев около зданий №82 и 87 на Народном бульваре. По словам мужчины, из канализации вытекает вода. Также чувствуется неприятный запах.
Горожанин добавил, что обращался в водоканал, но ситуация не изменилась. Он попросил дать поручение по промывке канализационных сетей, а если будет необходимость, то и по ремонту.
В Белоблводоканале пояснили, что указанные люки не находятся в их зоне ответственности. Однако предприятие, несмотря на это, пообещало оказать помощь в устранении нарушений.
Обращение белгородца заметили и в мэрии. В горадминистрации сообщили, что отправили на место аварийную бригаду.
Направили специалистов МУП «Аварийная бригада г. Белгорода».
мэрия Белгорода
Это не первая жалоба от горожан на канализацию на Народном бульваре. В начале декабря по этому же вопросу обращалась местная жительница, которая пожаловалась на вонь. Женщина тоже обращалась в областной водоканал, где ответили, что сети по указанному адресу они не обслуживают.