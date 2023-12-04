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Белгородка пожаловалась на подтопление улиц в центре города канализацией

«Вонь стоит на весь центр города»: Белгородка — о подтоплении улиц канализацией

4 декабря 2023, 19:43
Фото: Елена Белякова

Белгородка пожаловалась на подтопление улиц в центре города канализацией

Жалобу женщина оставила в комментариях под постом губернатора в соцсети. По словам местной жительницы, в районе Народного бульвара с 29 ноября беспрерывно течёт канализация.

Как отметила белгородка, с 29 ноября на Народном бульваре 80Б беспрерывно течёт канализация: «Жижа стекает к остановке Попова и далее вниз! Вонь стоит на весь центр города! Работать просто невозможно, нам приходится дышать этим весь день».

О проблеме сообщили в водоканал и по телефону 112, подчёркивает белгородка. Однако меры для решения проблемы не были приняты.

Фото: Елена Белякова

На жалобу в комментариях ответил водоканал — сети по этому адресу они не обслуживают. Информацию передали в МЧС, сообщил водоканал.

«Ждём МЧС. Может к новому году приедут. Им же больше заняться нечем», — отметила женщина.

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#Город#Водоканал#Канализация#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Алина Харина
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