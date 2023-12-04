«Вонь стоит на весь центр города»: Белгородка — о подтоплении улиц канализацией

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Как отметила белгородка, с 29 ноября на Народном бульваре 80Б беспрерывно течёт канализация: «Жижа стекает к остановке Попова и далее вниз! Вонь стоит на весь центр города! Работать просто невозможно, нам приходится дышать этим весь день».
О проблеме сообщили в водоканал и по телефону 112, подчёркивает белгородка. Однако меры для решения проблемы не были приняты.
На жалобу в комментариях ответил водоканал — сети по этому адресу они не обслуживают. Информацию передали в МЧС, сообщил водоканал.
«Ждём МЧС. Может к новому году приедут. Им же больше заняться нечем», — отметила женщина.