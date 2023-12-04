«Вонь стоит на весь центр города»: Белгородка — о подтоплении улиц канализацией

Как отметила белгородка, с 29 ноября на Народном бульваре 80Б беспрерывно течёт канализация: «Жижа стекает к остановке Попова и далее вниз! Вонь стоит на весь центр города! Работать просто невозможно, нам приходится дышать этим весь день».