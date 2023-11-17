Белгородцы боятся повторения астраханской трагедии из-за проблем с канализацией

«На все обращения застройщик обещает всё исправить, но никак. Котельная, которая снабжает дом горячей водой и отоплением, запитана по резервному кабелю, основной повреждён. Все ответственные в курсе. Но ничего не делают, а ждут чего-то. Обещали переделать всю отмостку, но так мы и ждём выполнения работ в рамках гарантийных обязательств. Кто будет отвечать за халатность? Страдают только собственники жилья», — пишет белгородец.