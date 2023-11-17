Белгородцы боятся повторения астраханской трагедии из-за проблем с канализацией

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Белгородцы опасаются астраханского сценария с обрушением подъездов из-за затапливаемого подвала и проблем с канализацией. На Слободской, 105 в городе Алексеевке канализационную трубу между домом и канализационным колодцем сдавило грунтом.
По словам обратившегося горожанина, застройщик Дирекция ЮЗР организовал работы по замене в рамках гарантийных обязательств. Однако, как считает мужчина, работы провели «как попало». Соединение труб выполнили некачественно, поэтому одна из них провисает, продолжает горожанин. Также, по словам белгородца, при замене уничтожили газон, желоба для отведения водосточных вод назад не установили, отмостки не забетонировали, плитку назад не уложили.
Как отметил белгородец, из-за нарушения водоотведения вода попадает в подвал. Подвал топит после каждого дождя, утверждает мужчина. Фасад уже ремонтировали трижды, но лишь частично. Кроме того, после работ строительный мусор не убирают, говорит житель региона.
«На все обращения застройщик обещает всё исправить, но никак. Котельная, которая снабжает дом горячей водой и отоплением, запитана по резервному кабелю, основной повреждён. Все ответственные в курсе. Но ничего не делают, а ждут чего-то. Обещали переделать всю отмостку, но так мы и ждём выполнения работ в рамках гарантийных обязательств. Кто будет отвечать за халатность? Страдают только собственники жилья», — пишет белгородец.
На обращение мужчины ответил глава Алексеевского горокруга Алексей Калашников. Он заявил, что муниципалитет возьмёт вопрос на контроль.
Администрация Алексеевского городского округа возьмёт данный вопрос на контроль и организует встречу с застройщиком, при участии собственников жилья на месте для проработки указанных вопросов. О времени встречи Вы будете уведомлены дополнительно.
Алексей Калашников, глава Алексеевского горокруга
Ответили на обращение и в Дирекции ЮЗР. Застройщик пояснил, что дом осмотрели вместе с представителями администрации ООО «Алексеевское ЖКУ». Тогда выявили деформацию канализационной трубы. Гарантийный срок для объекта долевого строительства составляет пять лет, но гарантия на технологическое и инженерное оборудование составляет три года. В организации добавили, что ответственность лежит на собственниках.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта долевого строительства, составляет три года, а значит, является имуществом собственников, а согласно статье 210 ГК РФ, определено, что собственники несут бремя содержания принадлежащего им имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. На основании вышеизложенного данный случай не является гарантийным.
Дирекция ЮЗР
Белгородца ответ застройщика не устроил. Он поинтересовался, как будут решаться проблемы с парапетом, отмосткой, фасадом, водой в подвале. Трубу, по словам мужчины, менял представитель Дирекции ЮЗР.
«Соответственно и разрушенную отмостку, уничтоженную ливнёвку, уничтоженный газон, восстанавливать Вам [„Дирекции ЮЗР“ — прим. ред.]. Также застройщик обещал переделать полностью гидроизоляцию цоколя и переделать всю отмостку», — добавил мужчина.
Житель Алексеевки также напомнил о произошедшей накануне трагедии в Астрахани, предполагая, что не хотелось бы повторения такого сценария.
Добавим, что в астраханской пятиэтажке на Вокзальной площади обрушились два подъезда. Из дома эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Есть погибшая — хозяйка одной из квартир 1939 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ).
Проблемы с подтоплением в Белгородской области были не только в Алексеевке. Летом белгородцы пожаловались на подтопление дома и двора канализацией в Дубовом Белгородского района. На улице Зелёной, 19 после дождя канализацией затапливает цокольный этаж дома. Вода льётся и во двор старого двухэтажного дома, который находится неподалёку. Жители утверждали, что обращались в водоканал и администрацию района, но ответа на тот момент не получили.
В конце июля житель Белгорода жаловался властям на подтопление канализацией улиц Пушкарной и Донецкой. По словам мужчины, стоки попадали и в реку. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что этой проблеме уже несколько десятилетий. Как пояснил глава региона, причиной были в том числе и незаконные врезки в канализацию. Вопрос стоял на контроле мэрии и водоканала.