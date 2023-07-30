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Белгородцы пожаловались на подтопление дома и двора канализацией

30 июля 2023, 09:01
Фото: Bel.ru
Обращение прислали в редакцию Бел.Ру. Подтопление происходит в Дубовом. Ситуация ухудшилась после дождей.

Как сообщили читатели Бел.Ру, в посёлке Дубовое, на улице Зелёная, 19 после дождя канализацией затапливает цокольный этаж дома. Также подтапливает двор старого двухэтажного дома, которые находится рядом.

Люди также сообщили, что в начале июля обращались в водоканал и администрацию района, но ответа пока нет.

Это происходило и раньше, но не в таких масштабах. А в мае и после последних дождей затопило очень сильно.
Читатели Бел.Ру
Фото: Bel.ru

Напомним, ранее белгородец пожаловался главе региона Вячеславу Гладкову, что улицы Донецкую и Пушкарную заливает канализационными стоками. Также стоки попадают в реку. Губернатор отметил, что этой проблеме уже несколько десятилетий.

Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией
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#Кристина Семенчук#Канализация#Стоки#Затопление#Жалоба#Город#Белгородский район
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