Белгородцы пожаловались на подтопление дома и двора канализацией

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как сообщили читатели Бел.Ру, в посёлке Дубовое, на улице Зелёная, 19 после дождя канализацией затапливает цокольный этаж дома. Также подтапливает двор старого двухэтажного дома, которые находится рядом.
Люди также сообщили, что в начале июля обращались в водоканал и администрацию района, но ответа пока нет.
Это происходило и раньше, но не в таких масштабах. А в мае и после последних дождей затопило очень сильно.
Читатели Бел.Ру
Напомним, ранее белгородец пожаловался главе региона Вячеславу Гладкову, что улицы Донецкую и Пушкарную заливает канализационными стоками. Также стоки попадают в реку. Губернатор отметил, что этой проблеме уже несколько десятилетий.