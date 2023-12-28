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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Дым в районе пожара

В районе завода «Квил» в Белгороде заметили столб чёрного дыма

28 декабря 2023, 10:56
Фото: Bel.ru
Дым в районе пожара

МЧС сообщило о пожаре на Промышленном проезде в Белгороде

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 13:30. Ранее в Сети появились кадры густого чёрного дыма.
Сюжет
Пожар

В Белгороде в районе завода «Квил» произошёл пожар. Как оказалось, возгорание было в ангаре.

В МЧС уточнили, что информация о происшествии на Промышленном проезде поступила спасателям в 13:30. На месте работают караулы трёх частей. Информация о пожаре уточняется.

Напомним, что в минувшие выходные горел ресторан «Чайхона» на улице Донецкой. Вспыхнула кровля. Из ресторана пришлось эвакуировать 40 человек. Обошлось без пострадавших.

Всего с начала текущего года в Белгородской области произошло более 1950 пожаров. 60 человек погибли, 41 пострадал. В числе жертв есть ребёнок.

Пожар в районе завода "Квил" Пожар в районе завода "Квил"
Пожар в районе завода "Квил"Пожар в районе завода "Квил"
Пожар в районе завода «Квил»Пожар в районе завода «Квил»
Пожар в районе завода "Квил"
Фото: "Фонарь"
Из ресторана в Белгороде эвакуировали 40 человек из-за ЧП
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