В районе завода «Квил» в Белгороде заметили столб чёрного дыма

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Белгороде в районе завода «Квил» произошёл пожар. Как оказалось, возгорание было в ангаре.
В МЧС уточнили, что информация о происшествии на Промышленном проезде поступила спасателям в 13:30. На месте работают караулы трёх частей. Информация о пожаре уточняется.
Напомним, что в минувшие выходные горел ресторан «Чайхона» на улице Донецкой. Вспыхнула кровля. Из ресторана пришлось эвакуировать 40 человек. Обошлось без пострадавших.
Всего с начала текущего года в Белгородской области произошло более 1950 пожаров. 60 человек погибли, 41 пострадал. В числе жертв есть ребёнок.