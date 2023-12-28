Как получить медпомощь в Белгороде в период новогодних праздников?

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Белгороде в новогодние праздники ежедневно будут работать врачи-терапевты. Принимать пациентов они готовы с 8:00 до 15:00. Помимо этого, терапевты займутся вызовами на дом.
2 и 5 января будут работать узкие специалисты. В эти дни можно сдать анализы и пройти рентген-обследование. Дежурные рентгенкабинеты будут открыты в поликлиниках № 1 и № 6. В эти же дни будет работать центр амбулаторной онкологической помощи.
Ознакомиться с графиком работы поликлиник можно на их сайтах. В праздничные дни в каждом медучреждении будет дежурить администратор, который подскажет белгородцам, как получить необходимую помощь. Звонить можно и на горячую линию минздрава.
Что касается аптек, в них сформирован запас лекарств, в том числе от гриппа и простуды, для диабетиков, пациентов по кардиологическому профилю и с бронхиальной астмой. Предусмотрена выписка препаратов для льготников на два-три месяца, чтобы необходимые средства остались у пациентов в январе.
Рассказали в минздраве и о поступлении вакцины от кори. В Белгородскую область привезли 3,3 тыс. доз. Однако всего региону необходимо около 22 тыс. доз препарата для вакцинации в 2024 году.