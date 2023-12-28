Как получить медпомощь в Белгороде в период новогодних праздников?

Что касается аптек, в них сформирован запас лекарств, в том числе от гриппа и простуды, для диабетиков, пациентов по кардиологическому профилю и с бронхиальной астмой. Предусмотрена выписка препаратов для льготников на два-три месяца, чтобы необходимые средства остались у пациентов в январе.