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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Врач

Как получить медпомощь в Белгороде в период новогодних праздников?

28 декабря 2023, 08:17
Фото: Midjourney
Врач

В белгородском минздраве рассказали о графике работы врачей в праздники

В первые дни 2024 года продолжат дежурить терапевты, они же займутся вызовами на дом. Будут работать рентгенкабинеты в двух поликлиниках. В аптеках уже сформирован необходимый запас лекарств, сообщил глава минздрава Андрей Иконников.

В Белгороде в новогодние праздники ежедневно будут работать врачи-терапевты. Принимать пациентов они готовы с 8:00 до 15:00. Помимо этого, терапевты займутся вызовами на дом.

2 и 5 января будут работать узкие специалисты. В эти дни можно сдать анализы и пройти рентген-обследование. Дежурные рентгенкабинеты будут открыты в поликлиниках № 1 и № 6. В эти же дни будет работать центр амбулаторной онкологической помощи.

Ознакомиться с графиком работы поликлиник можно на их сайтах. В праздничные дни в каждом медучреждении будет дежурить администратор, который подскажет белгородцам, как получить необходимую помощь. Звонить можно и на горячую линию минздрава.

Что касается аптек, в них сформирован запас лекарств, в том числе от гриппа и простуды, для диабетиков, пациентов по кардиологическому профилю и с бронхиальной астмой. Предусмотрена выписка препаратов для льготников на два-три месяца, чтобы необходимые средства остались у пациентов в январе.

Рассказали в минздраве и о поступлении вакцины от кори. В Белгородскую область привезли 3,3 тыс. доз. Однако всего региону необходимо около 22 тыс. доз препарата для вакцинации в 2024 году.

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