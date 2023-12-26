Один педиатр на всю поликлинику. Что происходит в Белгородской ЦРБ?

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Жительница Белгородского района рассказала, что в детской поликлинике при местной ЦРБ принимает всего один педиатр. Из-за этого и больные, и здоровые дети вынуждены сидеть в очереди к врачу на протяжении нескольких часов. Кроме этого, медик принимает только до пяти часов вечера, хотя многие родители работают до шести.
На обращение отреагировал главный врач Белгородской ЦРБ Олег Замулин. Он объяснил, что в поликлинике должно быть четыре педиатра, однако один из них в запланированном отпуске, а двое других ушли в декрет.
Главврач отметил, что сейчас администрация больницы ищет новых сотрудников, в том числе временных.
Однако белгородку ответ не удовлетворил: «Если у вас не доукомплектован штат, вины родителей и детей нет. Пусть врачи тогда принимают до 19:00, чтобы все желающие попасть к врачу могли это сделать! Врач выходит в 16:00 и говорит больше не занимать очередь». Женщина предложила доплачивать врачам за продление приёмов.