Один педиатр на всю поликлинику. Что происходит в Белгородской ЦРБ?

Однако белгородку ответ не удовлетворил: «Если у вас не доукомплектован штат, вины родителей и детей нет. Пусть врачи тогда принимают до 19:00, чтобы все желающие попасть к врачу могли это сделать! Врач выходит в 16:00 и говорит больше не занимать очередь». Женщина предложила доплачивать врачам за продление приёмов.