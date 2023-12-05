В сельских детских садах Вейделевского района начнут готовить будущих врачей

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области запущен проект по созданию профильных классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город или село, например, семейными врачами. Такой класс создан и в Вейделевской средней школе.
В прошлом году стартовала программа ранней профориентации детей с оснащения детских садов Губкинского горокруга необходимым оборудованием. Её цель — помочь ребёнку в раннем возрасте определиться с будущей профессией, в частности, врача. Проект помогает не только познакомиться с различной специализацией медицинских работников, но и научить детей следить за своим здоровьем.
Реализовать программу уже удалось в четырёх муниципалитетах. Помимо Губкинского горокурга, это детские сады Вейделевского, Волоконовского и Красногвардейского районов. На средства фонда Андрея Скоча приобретено современное игровое оборудование: модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.
Первые детские сады в посёлке Вейделевка получили подобное оборудование в августе этого года. Теперь учащиеся медкласса поселковой школы уже помогают самым маленьким знакомиться с медицинскими профессиями, расширяют знания детей о собственном организме и дают полезные советы по сохранению здоровья. С начала декабря медицинское дело начнут осваивать воспитанники и дошкольных учреждений в сёлах Белый Колодезь, Долгое и Закутское.
«Сегодня уже более 20 таких дошкольных учреждений являются получателями этой специализированной помощи. И мы уже поняли, насколько это востребовано, увидели, какой интерес проявляют и родители, и дети. В игровой форме они узнают о своём здоровье, о будущей профессии. Это крайне важно», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
В ближайшее время игровое медоборудование поступит в детские сады Старооскольского горокруга, Красногвардейского района и посёлка Ровеньки.