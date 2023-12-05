Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В сельских детских садах Вейделевского района начнут готовить будущих врачей

В сельских детских садах Вейделевского района начнут готовить будущих врачей

5 декабря 2023, 09:38
Фото: Фонд "Поколение"
Три дошкольных учреждения получили игровое медицинское оборудование от фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Сюжет
Школы

В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области запущен проект по созданию профильных классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город или село, например, семейными врачами. Такой класс создан и в Вейделевской средней школе.

В прошлом году стартовала программа ранней профориентации детей с оснащения детских садов Губкинского горокруга необходимым оборудованием. Её цель — помочь ребёнку в раннем возрасте определиться с будущей профессией, в частности, врача. Проект помогает не только познакомиться с различной специализацией медицинских работников, но и научить детей следить за своим здоровьем.

Реализовать программу уже удалось в четырёх муниципалитетах. Помимо Губкинского горокурга, это детские сады Вейделевского, Волоконовского и Красногвардейского районов. На средства фонда Андрея Скоча приобретено современное игровое оборудование: модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.

Фото: Фонд "Поколение"

Первые детские сады в посёлке Вейделевка получили подобное оборудование в августе этого года. Теперь учащиеся медкласса поселковой школы уже помогают самым маленьким знакомиться с медицинскими профессиями, расширяют знания детей о собственном организме и дают полезные советы по сохранению здоровья. С начала декабря медицинское дело начнут осваивать воспитанники и дошкольных учреждений в сёлах Белый Колодезь, Долгое и Закутское.

«Сегодня уже более 20 таких дошкольных учреждений являются получателями этой специализированной помощи. И мы уже поняли, насколько это востребовано, увидели, какой интерес проявляют и родители, и дети. В игровой форме они узнают о своём здоровье, о будущей профессии. Это крайне важно», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

В ближайшее время игровое медоборудование поступит в детские сады Старооскольского горокруга, Красногвардейского района и посёлка Ровеньки.

Вейделевский ФОК получил новый автомобиль от фонда «Поколение»
Узнать подробнее
Читайте также:
Фонд «Поколение» вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистамВыберем вместе! Стартует этап голосования Стипендии Фонда «Поколение» «Студент года»Медикам Белгородской области вручили премию «По ZOVу сердца» Фонда «Поколение» Скоча
#Белгородская область#Здоровье#Школы#Муниципалитеты#Детские сады#Белгород#Кристина Семенчук#Медицинские кадры#Целевой набор
Подпишитесь
В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде
Сегодня, 10:42
Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024
Сегодня, 12:00
Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде
Сегодня, 12:27
Стало известно, сколько белгородцев зарабатывает больше 1 млн рублей
Сегодня, 09:56
Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде
Сегодня, 11:55
Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд
Сегодня, 10:35