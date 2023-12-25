Белгородцы называли своих детей «снежными» именами 589 раз

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Белгородцам рассказали, сколько раз в регионе новорождённых девочек называли Снежанами. По известным данным, с 1926 года имя Снежана в Белгородской области носили 589 человек. При этом был зарегистрирован и другой вариант имени — Снежина. Только одна женщина носила это имя.
В 2023 году новорождённых девочек называли именем Снежана четыре раза. Дети родились в Корочанском и Белгородском районах, а также в Губкинском городском округе.
Ранее белгородцам перечислили необычные имена, которые дали в этом году новорождённым. Например, в Белгороде появились Ясна, Луна, Радость, Филимон и Леонард.