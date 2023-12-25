Белгородцы называли своих детей «снежными» именами 589 раз

В ЗАГСе назвали число Снежан в Белгородской области

Глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко поделилась на своей странице в соцсети необычной статистикой. Она рассказала, сколько раз органы ЗАГСа за почти сто лет регистрировали Снежан и Снежин. Интересно, что четыре Снежаны появились на свет в регионе в этом году.