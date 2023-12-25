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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Девочка

Белгородцы называли своих детей «снежными» именами 589 раз

25 декабря 2023, 14:04
Фото: Midjourney
Девочка

В ЗАГСе назвали число Снежан в Белгородской области

Глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко поделилась на своей странице в соцсети необычной статистикой. Она рассказала, сколько раз органы ЗАГСа за почти сто лет регистрировали Снежан и Снежин. Интересно, что четыре Снежаны появились на свет в регионе в этом году.

Белгородцам рассказали, сколько раз в регионе новорождённых девочек называли Снежанами. По известным данным, с 1926 года имя Снежана в Белгородской области носили 589 человек. При этом был зарегистрирован и другой вариант имени — Снежина. Только одна женщина носила это имя.

В 2023 году новорождённых девочек называли именем Снежана четыре раза. Дети родились в Корочанском и Белгородском районах, а также в Губкинском городском округе.

Ранее белгородцам перечислили необычные имена, которые дали в этом году новорождённым. Например, в Белгороде появились Ясна, Луна, Радость, Филимон и Леонард.

В Белгороде появились Радость, Луна и Ясна
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#Общество#Белгородская область#Загс#Имена#Имена детей#Белгород#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова#Снежана#Снежина
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