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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Лаборатория при поликлинике Прохоровской ЦРБ

Как в фильмах ужасов: белгородцы жалуются на состояние поликлиники

22 декабря 2023, 07:19
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Лаборатория при поликлинике Прохоровской ЦРБ

Медика переведут в комфортный кабинет после жалоб белгородцев

Жительница региона пожаловалась на состояние лаборатории при поликлинике в Прохоровке. Она отметила, что здание выглядит ужасно, а процедурный кабинет для новорождённых очень маленький. Главврач ЦРБ пообещал решить возникшую проблему.

Белгородка рассказала об ужасном состоянии лаборатории при поликлинике в посёлке Прохоровка Белгородской области. По её словам, лабораторный кабинет, где берут анализы у новорождённых, очень маленький, верхнюю одежду снять негде, а медсестра сидит прямо у двери.

«Неужели нельзя выделить просторный кабинет в самой поликлинике? Для комфорта не только сотрудников, но и посетителей», — спросила белгородка.

На обращение белгородки ответил главврач Прохоровской ЦРБ. Он сообщил, что в настоящее время ведётся реконструкция здания женской и детской консультаций. Однако на просьбу жительницы откликнулись и отметили, что с 22 декабря забор крови организуют в детской консультации.

Лаборатория при поликлинике Прохоровской ЦРБЛаборатория при поликлинике Прохоровской ЦРБ
Состояние поликлиники, где находится лабораторный кабинетСостояние поликлиники, где находится лабораторный кабинет
Лаборатория при поликлинике Прохоровской ЦРБ
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Белгородская область#Медицина#Прохоровка#Лаборатория#Поликлиника#Белгород#Александра Склярова
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