Как в фильмах ужасов: белгородцы жалуются на состояние поликлиники

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Белгородка рассказала об ужасном состоянии лаборатории при поликлинике в посёлке Прохоровка Белгородской области. По её словам, лабораторный кабинет, где берут анализы у новорождённых, очень маленький, верхнюю одежду снять негде, а медсестра сидит прямо у двери.
«Неужели нельзя выделить просторный кабинет в самой поликлинике? Для комфорта не только сотрудников, но и посетителей», — спросила белгородка.
На обращение белгородки ответил главврач Прохоровской ЦРБ. Он сообщил, что в настоящее время ведётся реконструкция здания женской и детской консультаций. Однако на просьбу жительницы откликнулись и отметили, что с 22 декабря забор крови организуют в детской консультации.