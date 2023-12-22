Как в фильмах ужасов: белгородцы жалуются на состояние поликлиники

На обращение белгородки ответил главврач Прохоровской ЦРБ. Он сообщил, что в настоящее время ведётся реконструкция здания женской и детской консультаций. Однако на просьбу жительницы откликнулись и отметили, что с 22 декабря забор крови организуют в детской консультации.