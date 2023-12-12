Губернатор опроверг информацию о закрытии шестой поликлиники в Белгороде

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Белгородка сообщила главе региона, что в шестой поликлинике города говорят о закрытии с нового года. Учреждение якобы закрывают из-за нерентабельности.
Вячеслав Гладков сообщил, что планов закрывать поликлинику № 6 нет.
Что значит поликлиника нерентабельная? В бюджетной системе здравоохранения такого понятия нет. У нас нет задачи зарабатывать деньги. Поэтому никто шестую поликлинику закрывать не планирует.
Вячеслав Гладков
В конце ноября также появилась информация о закрытии детского отделения в ЦРБ Алексеевки. Гладков также сообщил, что учреждение закрывать не планировалось.