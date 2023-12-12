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Губернатор опроверг информацию о закрытии шестой поликлиники в Белгороде

Губернатор опроверг информацию о закрытии шестой поликлиники в Белгороде

12 декабря 2023, 20:10
Фото: 1MI
Вопрос о работе поликлиники подняли во время прямого эфира Вячеслава Гладкова в соцсетях.

Белгородка сообщила главе региона, что в шестой поликлинике города говорят о закрытии с нового года. Учреждение якобы закрывают из-за нерентабельности.

Вячеслав Гладков сообщил, что планов закрывать поликлинику № 6 нет.

Что значит поликлиника нерентабельная? В бюджетной системе здравоохранения такого понятия нет. У нас нет задачи зарабатывать деньги. Поэтому никто шестую поликлинику закрывать не планирует.
Вячеслав Гладков

В конце ноября также появилась информация о закрытии детского отделения в ЦРБ Алексеевки. Гладков также сообщил, что учреждение закрывать не планировалось.

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#Общество#Новости Белгорода#Поликлиника#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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