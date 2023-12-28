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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Ребёнок с игрушками

Аквамозаика и тай-дай: что подарить детям на Новый год, если бюджет ограничен?

28 декабря 2023, 05:02
Фото: Midjourney
Ребёнок с игрушками

Белгородцам рассказали, что недорогое можно подарить детям на праздник

Новый год уже на носу, а вы ещё не придумали, что подарить детям? Да и как тут быстро придумаешь, если цены с каждым днём только растут, а бюджет ограничен? Бел.Ру подготовили для вас подборку подарков по возрасту и в пределах 500-1000 рублей.

Для маленьких от 2 до 5 лет

В этом возрасте ребёнку нужны подарки, которые не только понравятся ему в качестве развлечения, но и помогут развиваться умственно и физически, при этом будут достаточно интересными, чтобы малыш не переключил своё внимание на что-то другое. Один из таких подарков — IQ-паззл. Он продаётся в разных вариантах — от алфавита с животными и героями мультфильмов до геометрических фигур. Подойдёт как для девочки, так и для мальчика, можно выбрать исходя из предпочтений ребёнка.

Ещё несколько развивающих вариантов до 1000 рублей: магнитный конструктор, нейротренажёр, крупная мозаика, игры на липучках.

Многоразовая тетрадь и раскраски. Свободное поле для творчества ребёнка. Тетрадь, в которой можно что-то нарисовать, написать, затем стереть, снова нарисовать и снова стереть — разве не мечта каждого юного художника, да и родителя, который устал покупать новые принадлежности? Такая тетрадь стоит около 700 рублей, но прослужит она достаточно долго. Раскраски для малышей стоят дешевле, но их можно купить больше и выбрать любимую тематику для вашего ребёнка.

Некоторые малыши могут бояться засыпать в полностью тёмной комнате, тогда идеальным подарком станет ночник-проектор. Множество вариантов, в том числе и до 500 рублей, продаются на маркетплейсах. И это не просто ночники, а освещение, которое превратит тёмную комнату и потолок в звёздное небо или космос. Малышу точно будет на что посмотреть и о чём подумать перед сном.

Ребёнок с паззломРебёнок с паззлом
Ребёнок с паззлом
Фото: Midjourney

Для детей 6-10 лет

С выбором подарков для детей, которые уже пошли в школу, всё сложнее. Мы не будем брать во внимание канцелярские принадлежности, а рассмотрим именно то, что может понравиться самому ребёнку.

Детский цифровой фотоаппарат. В интернет-маркетах такой подарок можно найти до 1000 рублей. И это будет самая настоящая техника — с экраном, основной и фронтальной камерой и встроенными играми. Для детей, которые начинают обращать внимание на гаджеты, такой подарок окажется как нельзя кстати, тем более, он будет гораздо бюджетнее любого смартфона.

«Аквамозаика». Один большой набор стоит в пределах 600-800 рублей, но этот подарок порадует и займёт вашего ребёнка надолго — из аквамозаики можно сделать буквально что угодно: браслеты, подвески, брелки. Ребёнок не только продолжит развивать мелкую моторику, концентрацию и фантазию, но и сможет сам себе сделать уникальные аксессуары.

Мягкие игрушки. Последние пару лет набирают популярность необычные мягкие игрушки: «гусь-обнимусь» — название говорит само за себя, сквишмеллоус — круглые игрушки-зверята, осьминожка-вывернушка для разного настроения, уточка Лалафанфан и тому подобные. Такому подарку точно будет рад любой ребёнок, и стоит он в тех же пределах — до 1000 рублей.

Ребёнок в телефонеРебёнок в телефоне
Ребёнок в телефоне
Фото: Midjourney

Для подростков 11-14 лет

В начале переходного возраста для ребёнка уже не так важно развитие, как адаптация в социальной среде, среди сверстников. В эти годы подростки уже вовсю пользуются гаджетами, точно знают для чего нужна каждая социальная сети и пробуют влиться в общество через интернет.

Для подростков, которые любят фотографироваться или записывать клипы, отличным подарком будет кольцевая лампа. С её помощью ребёнок сможет создавать качественные фото и видео с профессиональным освещением, и точно скажет вам «спасибо» за свои красивые «тиктоки».

А чтобы подросток проявил свободу самовыражения, можно подарить ему набор красок для тай-дай. С помощью них он сможет безопасно раскрасить одежду и сделать себе особый яркий образ.

Для девочек и мальчиков, которые хотят перекрасить волосы в разные цвета, можно сделать подарок в виде более безопасного варианта — цветные пряди на заколках. Стоят они от 200 до 500 рублей за 8-12 штук, и точно никак не навредят натуральным волосам подростка.

Адвент-календарь. Этот подарок говорит сам за себя — все любят приятные сюрпризы. До 1000 рублей можно подобрать адвент-календарь, который ваш подросток будет открывать в течение всех новогодних праздников — по одной маленькой радости в день.

ПодростокПодросток
Подросток
Фото: Midjourney
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#Общество#Белгородская область#Новый год#Подростки#Подарки#Дети#Эксклюзив#Белгород#Екатерина Никулина
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