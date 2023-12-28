Аквамозаика и тай-дай: что подарить детям на Новый год, если бюджет ограничен?

В этом возрасте ребёнку нужны подарки, которые не только понравятся ему в качестве развлечения, но и помогут развиваться умственно и физически, при этом будут достаточно интересными, чтобы малыш не переключил своё внимание на что-то другое. Один из таких подарков — IQ-паззл. Он продаётся в разных вариантах — от алфавита с животными и героями мультфильмов до геометрических фигур. Подойдёт как для девочки, так и для мальчика, можно выбрать исходя из предпочтений ребёнка.