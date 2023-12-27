Конкурсы профмастерства на СГОКе завершили слесари по ремонту подвижного состава

В 2023 году Стойленский ГОК провел двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства: среди помощников машиниста тягового агрегата, машинистов тепловоза, крана, экскаватора, водителей БелАЗа, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава, токарей, дробильщиков, дорожно-путевых рабочих и контролеров продукции обогащения. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе: слесари по ремонту и обслуживанию оборудования и электрогазосварщики приняли участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона «Сырье».