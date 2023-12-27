Конкурсы профмастерства на СГОКе завершили слесари по ремонту подвижного состава

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Конкурс профессионального мастерства проходил в два этапа. На первом — теоретическом — участники ответили на 40 вопросов о правилах эксплуатации оборудования, охраны труда и промышленной безопасности.
В итоговом — практическом — этапе девяти финалистам нужно было в течение пяти минут выполнить разборку и сборку автосцепки– сцепного устройства, которое предназначено для скрепления между собой вагонов подвижного состава. Экспертная комиссия оценивала качество и скорость выполнения задания, а также соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
«Практическое задание конкурса — это работа, которую слесари выполняют ежесменно. Но многие оставались после работы, готовились специально. Горжусь тем, что все конкурсанты показали достойные результаты, подтвердив свои профессиональные навыки», — прокомментировал начальник участка по ремонту вагонов ЦЖДТ Стойленского ГОКа Сергей Косянюк.
В результате лучшим слесарем по ремонту подвижного состава признан Максим Корякин. Второе место занял Сергей Ефанов. На третьей ступеньке пьедестала Олег Романов — самый опытный участник конкурсов профмастерства, который уже занимал первое и второе места.
Победителей профсоревнований наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.
В 2023 году Стойленский ГОК провел двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства: среди помощников машиниста тягового агрегата, машинистов тепловоза, крана, экскаватора, водителей БелАЗа, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава, токарей, дробильщиков, дорожно-путевых рабочих и контролеров продукции обогащения. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе: слесари по ремонту и обслуживанию оборудования и электрогазосварщики приняли участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона «Сырье».