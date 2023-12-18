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Лучшие инженеры Стойленского ГОКа

На Стойленском ГОКе назвали имена лучших инженеров и мастеров по итогам года

18 декабря 2023, 13:22
Фото: Стойленский ГОК
Лучшие инженеры Стойленского ГОКа
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) наградили победителей корпоративных конкурсов «Инженер года» и «Мастер года» из числа сотрудников дивизиона «Сырье» — СГОКа, Стагдока и Доломита. Мероприятия направлены на популяризацию инженерного творчества сотрудников, поиск эффективных решений для разви

«Инженер года»

Всего в этом году конкурсная комиссия рассмотрела 12 коллективных и индивидуальных проектов по четырем направлениям и определила наиболее эффективные из них.

Победителями в номинации «Повышение эффективности производственных процессов» стали стойленцы Никита Иванов и Сергей Опарин с проектом о восстановлении крупногабаритных шин холодным методом по немецкой технологий.

В номинации «Горная промышленность» лучшим признан коллективный проект представителей Доломита Рафаила Волкова, Владимира Прокошина, Максима Трофимова и Олеси Гапоновой с предложением о совершенствовании буровзрывных работ в карьере цеха «Бигильдинский».

Лучшим решением в номинация «Энергетика и ресурсосберегающие технологии» стал совместный проект сотрудников СГОКа Максима Попова, Алексея Машукова и Вячеслава Иванова, которые предложили способ для увеличения срока службы электродвигателей обогатительного оборудования.

В номинации «Механо- и машиностроение» победу одержал представитель Стойленского ГОКа Максим Кущев, проект которого направлен на увеличение ресурса работы основных узлов экскаваторов в карьере.

Проекты победителей направлены для участия в XXIV Всероссийском конкурсе «Инженер года-2023», итоги которого будут подведены в начале 2024 года.

«Мастер года»

Около 50 сотрудников предприятий приняли участие в конкурсе. Участники прошли тестирование, поучаствовали в деловой игре, а в финале восемь лучших из них представили мини-проекты.

В итоге весь пьедестал почета заняли стойленцы. «Мастером года-2023» дивизиона «Сырье» стал сотрудник цеха сетей и подстанций Дмитрий Щедринов. На втором месте — горный мастер рудоуправления Виталий Рудой. Третье место разделили мастер фабрики окомкования Владимир Малахов и мастер цеха дробления обогатительной фабрики Михаил Юдин.

Победителей и призеров конкурсов в торжественной обстановке наградили подарками, дипломами и денежными премиями.

О том, как проходило награждение победителей, смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

Лучшие инженеры Стойленского ГОКаЛучшие инженеры Стойленского ГОКа
Лучшие инженеры Стойленского ГОКаЛучшие инженеры Стойленского ГОКа
Лучшие инженеры Стойленского ГОКаЛучшие инженеры Стойленского ГОКа
Лучшие инженеры Стойленского ГОКа
Фото: Стойленский ГОК
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