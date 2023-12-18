На Стойленском ГОКе назвали имена лучших инженеров и мастеров по итогам года

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«Инженер года»
Всего в этом году конкурсная комиссия рассмотрела 12 коллективных и индивидуальных проектов по четырем направлениям и определила наиболее эффективные из них.
Победителями в номинации «Повышение эффективности производственных процессов» стали стойленцы Никита Иванов и Сергей Опарин с проектом о восстановлении крупногабаритных шин холодным методом по немецкой технологий.
В номинации «Горная промышленность» лучшим признан коллективный проект представителей Доломита Рафаила Волкова, Владимира Прокошина, Максима Трофимова и Олеси Гапоновой с предложением о совершенствовании буровзрывных работ в карьере цеха «Бигильдинский».
Лучшим решением в номинация «Энергетика и ресурсосберегающие технологии» стал совместный проект сотрудников СГОКа Максима Попова, Алексея Машукова и Вячеслава Иванова, которые предложили способ для увеличения срока службы электродвигателей обогатительного оборудования.
В номинации «Механо- и машиностроение» победу одержал представитель Стойленского ГОКа Максим Кущев, проект которого направлен на увеличение ресурса работы основных узлов экскаваторов в карьере.
Проекты победителей направлены для участия в XXIV Всероссийском конкурсе «Инженер года-2023», итоги которого будут подведены в начале 2024 года.
«Мастер года»
Около 50 сотрудников предприятий приняли участие в конкурсе. Участники прошли тестирование, поучаствовали в деловой игре, а в финале восемь лучших из них представили мини-проекты.
В итоге весь пьедестал почета заняли стойленцы. «Мастером года-2023» дивизиона «Сырье» стал сотрудник цеха сетей и подстанций Дмитрий Щедринов. На втором месте — горный мастер рудоуправления Виталий Рудой. Третье место разделили мастер фабрики окомкования Владимир Малахов и мастер цеха дробления обогатительной фабрики Михаил Юдин.
Победителей и призеров конкурсов в торжественной обстановке наградили подарками, дипломами и денежными премиями.
О том, как проходило награждение победителей, смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.