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ДПС

Автоинспекторы под Белгородом удивились, увидев за рулём 14-летнего школьника

27 декабря 2023, 08:12
Фото: 1MI
ДПС

Против белгородки составили протокол из-за 14 летнего сына-водителя

Парень взял машину без спроса, потому что хотел покататься. Из-за неразумного поступка 14-летнего мальчика его мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В селе Таврово Белгородского района автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял 14-летний подросток. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик без разрешения взял родительскую машину, чтобы прокатиться на ней. Однако далеко уехать не успел — его остановила полиция.

В отношении матери юного белгородца составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего сына.

Напомним, что в июле в Хмызовке Алексеевского горокруга 14-летняя девушка взяла у своей матери «шестёрку», чтобы прокатиться. Однако не смогла выбрать безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди мопед «Альфа». За рулём находился 12-летний школьник, он пострадал.

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#Белгородская область#Белгородский район#ДПС#Воспитание#Протокол#Несовершеннолетний#Белгород#Александра Склярова
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