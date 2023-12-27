Автоинспекторы под Белгородом удивились, увидев за рулём 14-летнего школьника

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В селе Таврово Белгородского района автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял 14-летний подросток. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик без разрешения взял родительскую машину, чтобы прокатиться на ней. Однако далеко уехать не успел — его остановила полиция.
В отношении матери юного белгородца составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего сына.
Напомним, что в июле в Хмызовке Алексеевского горокруга 14-летняя девушка взяла у своей матери «шестёрку», чтобы прокатиться. Однако не смогла выбрать безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди мопед «Альфа». За рулём находился 12-летний школьник, он пострадал.