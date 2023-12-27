Автоинспекторы под Белгородом удивились, увидев за рулём 14-летнего школьника

Напомним, что в июле в Хмызовке Алексеевского горокруга 14-летняя девушка взяла у своей матери «шестёрку», чтобы прокатиться. Однако не смогла выбрать безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди мопед «Альфа». За рулём находился 12-летний школьник, он пострадал.