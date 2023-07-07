Юные лихачи: 14-летняя белгородка на «шестёрке» въехала в мопед 12-летнего подростка

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:33
В Хмызовке Алексеевского горокруга в ДТП пострадал 12-летний подросток. 14-летняя девушка взяла у своей матери «шестёрку», не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди мопед «Альфа». За рулём был школьник. Он получил травмы.
В Губкине на улице Железнодорожной 38-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с «десяткой» под управлением 45-летнего водителя. В аварии пострадали 45-летняя и 49-летняя пассажирки обоих автомобилей.
В Валуйках на перекрёстке улиц Никольской и Коммунистической 19-летний водитель Audi при повороте не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе отечественному авто. В результате машины столкнулись. Травмы получили водитель ВАЗа и его 20-летняя пассажирка.