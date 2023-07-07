Юные лихачи: 14-летняя белгородка на «шестёрке» въехала в мопед 12-летнего подростка

В Хмызовке Алексеевского горокруга в ДТП пострадал 12-летний подросток. 14-летняя девушка взяла у своей матери «шестёрку», не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди мопед «Альфа». За рулём был школьник. Он получил травмы.