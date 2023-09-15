Белгородец на «Приоре» сбил 10-летнюю девочку и сбежал

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
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Updated Сегодня, 13:51
Вчера, 14 сентября, в 19:45 на улице Шаландина в Белгороде автомобиль сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после происшествия водитель скрылся.
Тем не менее полицейские нашли подозреваемого. По информации Госавтоинспекции, наезд на ребёнка совершил 22-летний житель Белгорода, у которого нет прав на управления транспортом. Молодой мужчина в день аварии был на автомобиле «Лада Приора».
В отношении белгородца составили административные протоколы по части 1 статьи 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), части 2 статьи 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») и по части 2 статьи 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).