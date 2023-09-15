Белгородец на «Приоре» сбил 10-летнюю девочку и сбежал

Тем не менее полицейские нашли подозреваемого. По информации Госавтоинспекции, наезд на ребёнка совершил 22-летний житель Белгорода, у которого нет прав на управления транспортом. Молодой мужчина в день аварии был на автомобиле «Лада Приора».