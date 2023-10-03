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Иномарка сбила подростка в Белгородской области

14-летний подросток попал под колёса иномарки в Белгородской области

3 октября 2023, 09:18
Фото: 1MI
Иномарка сбила подростка в Белгородской области
Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы. О произошедших за последние сутки ДТП с пострадавшими рассказали в региональном УМВД.
Сюжет
Авария

Утром 2 октября в Старом Осколе пострадал 14-летний подросток. Юный белгородец шёл по нерегулируемому пешеходному переходу в микрорайоне Рудничный, когда его сбил 29-летний водитель Renault Logan. Подросток получил травмы.

Ещё одна авария произошла в селе Стрелецкое в Белгородском районе. В 08:30 32-летний водитель Vortex Tingo выезжал из жилой зоны, но не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате аварии две пассажирки второго автомобиля 32 и 59 лет пострадали.

Смертельное ДТП произошло 1 октября в Старом Осколе. Вечером водитель иномарки насмерть сбил 48-летнюю женщину, двигавшуюся по краю проезжей части, и скрылся. Правоохранительные органы нашли виновного и задержали, но от медосвидетельствования мужчина отказался.

Водитель иномарки насмерть сбил белгородку
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Авария#Пострадавшие#Пострадал ребёнок#Белгород#Сбил пешехода#Александра Склярова
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