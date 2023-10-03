14-летний подросток попал под колёса иномарки в Белгородской области

Ещё одна авария произошла в селе Стрелецкое в Белгородском районе. В 08:30 32-летний водитель Vortex Tingo выезжал из жилой зоны, но не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате аварии две пассажирки второго автомобиля 32 и 59 лет пострадали.