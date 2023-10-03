14-летний подросток попал под колёса иномарки в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Утром 2 октября в Старом Осколе пострадал 14-летний подросток. Юный белгородец шёл по нерегулируемому пешеходному переходу в микрорайоне Рудничный, когда его сбил 29-летний водитель Renault Logan. Подросток получил травмы.
Ещё одна авария произошла в селе Стрелецкое в Белгородском районе. В 08:30 32-летний водитель Vortex Tingo выезжал из жилой зоны, но не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате аварии две пассажирки второго автомобиля 32 и 59 лет пострадали.
Смертельное ДТП произошло 1 октября в Старом Осколе. Вечером водитель иномарки насмерть сбил 48-летнюю женщину, двигавшуюся по краю проезжей части, и скрылся. Правоохранительные органы нашли виновного и задержали, но от медосвидетельствования мужчина отказался.