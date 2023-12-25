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Суд

За изнасилования падчерицы белгородец пойдёт в тюрьму на 17 лет и заплатит 1,6 млн

25 декабря 2023, 09:52
Фото: 1MI
Суд

Белгородец полгода насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Девочка жила в одном доме с мужчиной, возможности скрыться у неё не было. Всего установлен 31 эпизод преступления. У ребёнка на фоне произошедшего развилось посттравматическое стрессовое расстройство, сообщили в Прохоровском районном суде.
Сюжет
Суд

Житель Прохоровского района полгода насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Установлен 31 эпизод изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.

Мужчина угрожал девочке, в том числе убийством. Возможности скрыться у ребёнка не было, так как подсудимый и жертва жили в одном доме. На фоне произошедшего у пострадавшей развилось посттравматическое стрессовое расстройство, что определено как тяжкий вред здоровью.

Прохоровский районный суд приговорил белгородца к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Мужчину также ограничили в свободе на два года.

Помимо этого, белгородцу предстоит заплатить 1,6 млн рублей. Эту сумму определили как компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей.

Приговор пытались обжаловать, но Белгородский областной суд оставил его без изменения.

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