За изнасилования падчерицы белгородец пойдёт в тюрьму на 17 лет и заплатит 1,6 млн

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Житель Прохоровского района полгода насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Установлен 31 эпизод изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.
Мужчина угрожал девочке, в том числе убийством. Возможности скрыться у ребёнка не было, так как подсудимый и жертва жили в одном доме. На фоне произошедшего у пострадавшей развилось посттравматическое стрессовое расстройство, что определено как тяжкий вред здоровью.
Прохоровский районный суд приговорил белгородца к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Мужчину также ограничили в свободе на два года.
Помимо этого, белгородцу предстоит заплатить 1,6 млн рублей. Эту сумму определили как компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей.
Приговор пытались обжаловать, но Белгородский областной суд оставил его без изменения.