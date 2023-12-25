За изнасилования падчерицы белгородец пойдёт в тюрьму на 17 лет и заплатит 1,6 млн

Мужчина угрожал девочке, в том числе убийством. Возможности скрыться у ребёнка не было, так как подсудимый и жертва жили в одном доме. На фоне произошедшего у пострадавшей развилось посттравматическое стрессовое расстройство, что определено как тяжкий вред здоровью.