Белгородцы проводили год пробежкой с хаски: фото

Ранее организаторы также устраивали катание на упряжке с ездовыми хаски и скиджоринг — белгородцы на лыжах передвигались свободным стилем вместе с собакой. Однако из-за отсутствия снега пришлось оставить только забег. Его провели на недавно открывшейся набережной «Берега».