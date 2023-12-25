Белгородцы проводили год пробежкой с хаски: фото

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В субботу, 23 декабря, в Белгороде состоялся «Хаски-trail». Горожане пробежали дистанцию в 400 метров вместе с собаками. В конце каждый из участников забега получил тематические сувениры, диплом и печенье в форме косточки.
Ранее организаторы также устраивали катание на упряжке с ездовыми хаски и скиджоринг — белгородцы на лыжах передвигались свободным стилем вместе с собакой. Однако из-за отсутствия снега пришлось оставить только забег. Его провели на недавно открывшейся набережной «Берега».
Пробежать дистанцию могли любые собаки — главное, чтобы они весили более 15 килограммов.