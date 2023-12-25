Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Фото с соревнований «Хаски-trail»

Белгородцы проводили год пробежкой с хаски: фото

25 декабря 2023, 09:19
Фото: мэрия Белгорода
Фото с соревнований «Хаски-trail»

В Белгороде состоялся «Хаски-trail»

Спортивный забег «Хаски-trail» провели на набережной «Берега» в Белгороде. Участие в семейном соревновании было бесплатным, однако предварительно нужно было подать заявку. Пресс-служба мэрии поделилась фотографиями с прошедшего мероприятия.

В субботу, 23 декабря, в Белгороде состоялся «Хаски-trail». Горожане пробежали дистанцию в 400 метров вместе с собаками. В конце каждый из участников забега получил тематические сувениры, диплом и печенье в форме косточки.

Ранее организаторы также устраивали катание на упряжке с ездовыми хаски и скиджоринг — белгородцы на лыжах передвигались свободным стилем вместе с собакой. Однако из-за отсутствия снега пришлось оставить только забег. Его провели на недавно открывшейся набережной «Берега».

Пробежать дистанцию могли любые собаки — главное, чтобы они весили более 15 килограммов.

Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото с соревнований «Хаски-trail»
Фото: мэрия Белгорода
Забег «Хаски Трейл» и раздача глинтвейна: что ждёт белгородцев на пляже «Берега»
Узнать подробнее
Читайте также:
Что ждёт белгородцев во время субботнего забега «Хаски-Trail»?С мигалками и на хаски: как Дед Мороз приехал в Старый ОсколПоиграть на глюкофоне и погулять с хаски: чем ещё заняться в выходные в Белгороде?
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Забег#Белгород#Хаски#Александра Склярова#Хаски-Trail
Подпишитесь
Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области
Сегодня, 11:54
«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги
Сегодня, 10:15
«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы
Сегодня, 06:32
Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов
Сегодня, 07:15
Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной
Сегодня, 05:21
Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС
Сегодня, 09:49