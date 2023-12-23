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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:38

Мэрия Белгорода опубликовала предновогоднюю программу на пляже «Берега»

Забег «Хаски Трейл» и раздача глинтвейна: что ждёт белгородцев на пляже «Берега»

23 декабря 2023, 09:36
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода опубликовала предновогоднюю программу на пляже «Берега»

В эти выходные на пляже «Берега» состоится развлекательная предновогодняя программа. Подробности опубликовала мэрия областного центра в Telegram-канале.
Сюжет
Дети

В субботу, 23 декабря, на пляже «Берега» пройдёт забег «Хаски Трейл», состоится новогодняя программа для детей с призами и подарками, а также запланированы мастер-классы ГТО.

Вечером для гостей подготовили DJ-сеты и программу от ведущего с конкурсами и призами. После состоится раздача глинтвейна.

В воскресенье, 24 декабря, программа скромнее: мастер-классы ГТО, развлечения для детей и DJ-сеты с раздачей глинтвейна.

Подробности ниже:

Фото: Мэрия Белгорода

Напомним, на проведение мероприятий к Новому году в Белгороде потратят 300 тысяч рублей.

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#Подарки#Дети#Новости Белгорода#Призы#Белгород#Кристина Семенчук#Новогодняя программа#Берега#Развлекательная программа
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