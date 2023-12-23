Забег «Хаски Трейл» и раздача глинтвейна: что ждёт белгородцев на пляже «Берега»

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В субботу, 23 декабря, на пляже «Берега» пройдёт забег «Хаски Трейл», состоится новогодняя программа для детей с призами и подарками, а также запланированы мастер-классы ГТО.
Вечером для гостей подготовили DJ-сеты и программу от ведущего с конкурсами и призами. После состоится раздача глинтвейна.
В воскресенье, 24 декабря, программа скромнее: мастер-классы ГТО, развлечения для детей и DJ-сеты с раздачей глинтвейна.
Подробности ниже: