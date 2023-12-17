С мигалками и на хаски: как Дед Мороз приехал в Старый Оскол

Напомним, вчера в областном центре прошло торжественное открытие ёлки на Соборной площади. Там Дед Мороз спустился на санях с фейерверком с крыши Белгородстата, исполнил с белгородцами флешмоб, а затем поднялся к самой верхушке, чтобы зажечь ёлку. О том, как это было, а также о коптере на празднике в Белгороде и потухшем катке — в нашем материале.