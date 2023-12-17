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Дед Мороз

С мигалками и на хаски: как Дед Мороз приехал в Старый Оскол

17 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI
Дед Мороз

В Старый Оскол Дед Мороз добрался на ездовых собаках

Если в областной столице Дед Мороз спустился прямо на реактивных санях, то старооскольский дедушка решил приехать более традиционным способом. Ну, или почти.

К ёлке на площади Победы новогоднего волшебника доставила упряжка с ездовым собаками. А до этого дедушка прошёлся с экспресс-экскурсией по городу: он прокатился на машине ДПС с мигалками, поздравил старооскольцев в трамвае, посетил выставку в подземке и успел пофотографироваться со всеми желающими.

На площади своих четвероногих помощников Дед Мороз оставил пообщаться с ребятами и журналистами, а сам отправился зажигать ёлку. Подробнее — в видео от администрации округа.

Напомним, вчера в областном центре прошло торжественное открытие ёлки на Соборной площади. Там Дед Мороз спустился на санях с фейерверком с крыши Белгородстата, исполнил с белгородцами флешмоб, а затем поднялся к самой верхушке, чтобы зажечь ёлку. О том, как это было, а также о коптере на празднике в Белгороде и потухшем катке — в нашем материале.

Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в Белгороде
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