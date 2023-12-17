С мигалками и на хаски: как Дед Мороз приехал в Старый Оскол

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
К ёлке на площади Победы новогоднего волшебника доставила упряжка с ездовым собаками. А до этого дедушка прошёлся с экспресс-экскурсией по городу: он прокатился на машине ДПС с мигалками, поздравил старооскольцев в трамвае, посетил выставку в подземке и успел пофотографироваться со всеми желающими.
На площади своих четвероногих помощников Дед Мороз оставил пообщаться с ребятами и журналистами, а сам отправился зажигать ёлку. Подробнее — в видео от администрации округа.
Напомним, вчера в областном центре прошло торжественное открытие ёлки на Соборной площади. Там Дед Мороз спустился на санях с фейерверком с крыши Белгородстата, исполнил с белгородцами флешмоб, а затем поднялся к самой верхушке, чтобы зажечь ёлку. О том, как это было, а также о коптере на празднике в Белгороде и потухшем катке — в нашем материале.