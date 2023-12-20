Что ждёт белгородцев во время субботнего забега «Хаски-Trail»?

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Ежегодный спортивный семейный забег «Хаски-Trail» состоится в Белгороде в субботу, 23 декабря. Площадка — парк «Берега» на левом берегу реки Северский Донец.
Зарегистрироваться участники смогут на одну из двух дисциплин. В их числе — скиджоринг. Это дисциплина ездового спорта, где лыжник передвигается свободным стилем вместе с одной собакой. Протяжённость — 400 метров.
Вторая дисциплина — каникросс. Протяжённость трассы аналогичная. В указанной дисциплине собака тянет за собой бегущего спортсмена с помощью пояса и амортизирующего троса.
Белгородцам — участникам забега вручат подарки и кубки. В программе мероприятия не только сам марафон, но и катание детей на упряжке с ездовыми хаски, фотосессия с собаками, безалкогольный глинтвейн.
Предварительно необходимо пройти регистрацию.
Напомним, потратят на забег почти 300 тыс. рублей.