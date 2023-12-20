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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Хаски

Что ждёт белгородцев во время субботнего забега «Хаски-Trail»?

20 декабря 2023, 09:56
Фото: 1MI
Хаски

Семейный забег «Хаски-Trail» анонсировали в Белгороде

Забег состоится 23 декабря на левом берегу Северского Донца. Горожане смогут зарегистрироваться на одну из двух дисциплин, сообщили в мэрии Белгорода.

Ежегодный спортивный семейный забег «Хаски-Trail» состоится в Белгороде в субботу, 23 декабря. Площадка — парк «Берега» на левом берегу реки Северский Донец.

Зарегистрироваться участники смогут на одну из двух дисциплин. В их числе — скиджоринг. Это дисциплина ездового спорта, где лыжник передвигается свободным стилем вместе с одной собакой. Протяжённость — 400 метров.

Вторая дисциплина — каникросс. Протяжённость трассы аналогичная. В указанной дисциплине собака тянет за собой бегущего спортсмена с помощью пояса и амортизирующего троса.

Белгородцам — участникам забега вручат подарки и кубки. В программе мероприятия не только сам марафон, но и катание детей на упряжке с ездовыми хаски, фотосессия с собаками, безалкогольный глинтвейн.

Предварительно необходимо пройти регистрацию.

Напомним, потратят на забег почти 300 тыс. рублей.

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