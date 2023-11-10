Поиграть на глюкофоне и погулять с хаски: чем ещё заняться в выходные в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Где: ТРЦ «Рио».
Когда: с 10:00 до 22:00.
Что будет: на втором этаже торгового центра на протяжении месяца будут жить 40 кошек 20 разных пород. Познакомиться с ними, поиграть и поучаствовать в мастер-классах смотрят и взрослые, и дети. Фотографировать пушистых друзей не воспрещается.
Стоимость: до 450 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: с 15:00 до 21:00.
Что будет: белгородцы смогут принести свои вещи на продажу или на благотворительность, а также приобрести на распродаже что-то новое у других участников. Приносить можно одежду, обувь, сумки, книги или журналы, растения, посуду и другие предметы.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 19:00.
Что будет: концерт посвящён 30-летию симфонического оркестра. Солистом выступит Пётр Лаул на фортепиано.
Стоимость: до 420 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 17:00.
Что будет: белгородцы послушают концерт биг-бэнда No Comment, а также нескольких солистов — лауреатов международных конкурсов Арины Гюнтер, Татьяны Сметаниной, Антона Аргунова и Марии Кузнецовой.
Стоимость: до 650 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская научная библиотека.
Когда: 14:00–16:00.
Что будет: популяризатор исторической науки Андрей Хлапонин расскажет посетителям о приказе 227 «Ни шагу назад», а также о штрафных частях Рабоче-Крестьянской Красной армии.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+.
Где: ЦМИ;
Когда: 19:00.
Что будет: для белгородцев выступит певец и композитор Паскаль. В субботу состоится его большой сольный музыкально-поэтический вечер «100% ЛЮБВИ и немного ещё».
Возрастное ограничение: 6+
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: 17:00.
Что будет: в рамках мастер-класса белгородцы смогут поиграть на различных уникальных музыкальных инструментах: глюкофоне, оркестровых колокольчиках, флекастоне, джембе, дождевой палке и на многом другом. Гости познакомятся с африканской музыкой и барабанами.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 12:00 и 14:00.
Что будет: взрослым и детям покажут цикл концертов «Тайны белгородского органа». Выступит лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин.
Стоимость: 340 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: урочище Сосновка недалеко от пляжа «Пескарьер».
Когда: 10:00.
Что будет: белгородцы смогут прогуляться с хаски, прокатиться на упряжке, либо всё вместе сразу. На финишной прямой участников угостят чаем из лесных трав из Кавказа и вкусными домашними угощениями.
Стоимость: 700 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.