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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Хаски

Поиграть на глюкофоне и погулять с хаски: чем ещё заняться в выходные в Белгороде?

10 ноября 2023, 06:03
Фото: 1MI
Хаски
В эти выходные в Белгороде состоится множество различных мероприятий. С 10 по 12 ноября для белгородцев устроят несколько симфонических оркестров, гаражную распродажу, выставку кошек, а также познакомят с необычными музыкальными инструментами. Остальные мероприятия — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Афиша

Пятница, 10 ноября

Выставка кошек «Страна Мурляндия»

Где: ТРЦ «Рио».

Когда: с 10:00 до 22:00.

Что будет: на втором этаже торгового центра на протяжении месяца будут жить 40 кошек 20 разных пород. Познакомиться с ними, поиграть и поучаствовать в мастер-классах смотрят и взрослые, и дети. Фотографировать пушистых друзей не воспрещается.

Стоимость: до 450 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

Гаражная распродажа «Пражна»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: с 15:00 до 21:00.

Что будет: белгородцы смогут принести свои вещи на продажу или на благотворительность, а также приобрести на распродаже что-то новое у других участников. Приносить можно одежду, обувь, сумки, книги или журналы, растения, посуду и другие предметы.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+.

Концерт симфонического оркестра

Где: Белгородская филармония.

Когда: 19:00.

Что будет: концерт посвящён 30-летию симфонического оркестра. Солистом выступит Пётр Лаул на фортепиано.

Стоимость: до 420 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото: группа ""Мурляндия" Брянск, Мин. Воды, Стерлитамак"

Суббота, 11 ноября

Вечер джазовой музыки

Где: Белгородская филармония.

Когда: 17:00.

Что будет: белгородцы послушают концерт биг-бэнда No Comment, а также нескольких солистов — лауреатов международных конкурсов Арины Гюнтер, Татьяны Сметаниной, Антона Аргунова и Марии Кузнецовой.

Стоимость: до 650 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Лекция «Ни шагу назад. Приказ 227. Мифы и правда»

Где: Белгородская научная библиотека.

Когда: 14:00–16:00.

Что будет: популяризатор исторической науки Андрей Хлапонин расскажет посетителям о приказе 227 «Ни шагу назад», а также о штрафных частях Рабоче-Крестьянской Красной армии.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+.

Концертное агентство «Визионер»

Где: ЦМИ;

Когда: 19:00.

Что будет: для белгородцев выступит певец и композитор Паскаль. В субботу состоится его большой сольный музыкально-поэтический вечер «100% ЛЮБВИ и немного ещё».

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Белгородская филармония

Воскресенье, 12 ноября

Мастер-класс «Нестандартные музыкальные инструменты»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: 17:00.

Что будет: в рамках мастер-класса белгородцы смогут поиграть на различных уникальных музыкальных инструментах: глюкофоне, оркестровых колокольчиках, флекастоне, джембе, дождевой палке и на многом другом. Гости познакомятся с африканской музыкой и барабанами.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+.

История органа

Где: Белгородская филармония.

Когда: 12:00 и 14:00.

Что будет: взрослым и детям покажут цикл концертов «Тайны белгородского органа». Выступит лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин.

Стоимость: 340 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Прогулка с хаски

Где: урочище Сосновка недалеко от пляжа «Пескарьер».

Когда: 10:00.

Что будет: белгородцы смогут прогуляться с хаски, прокатиться на упряжке, либо всё вместе сразу. На финишной прямой участников угостят чаем из лесных трав из Кавказа и вкусными домашними угощениями.

Стоимость: 700 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото: группа "Хаски Белогорья"
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